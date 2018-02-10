Альманах «Михаил Тверской. Путь домой» презентовали в Будённовске

В Будённовске Ставропольского края состоялась презентация альманаха «Михаил Тверской. Путь домой». Были организованы встречи со школьниками, кадетами, студентами, представителями духовенства, библиотекарями, которым рассказали об издании, посвященном жизни и подвигу святого благоверного князя Михаила Тверского.

«В истории нашей страны имя Михаила Тверского стоит в ряду выдающихся деятелей, внёсших большой вклад в становление российской государственности. Очень важно сегодня продолжать изучение истории тверского княжества, популяризировать богатейшее духовное и культурное наследие региона на всероссийском уровне», – отметил Губернатор Игорь Руденя на совещании о подготовке к празднованию 700-летию подвига Михаила Тверского и 650-летию со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской.

Презентацию альманаха в Будённовске провела искусствовед, старший научный сотрудник Службы главного хранителя Тверской областной картинной галереи, член Правления общества Тверского и Великого князя Всея Руси Михаила Ярославовича Тверского Ната Майорова.

Эксперт рассказала о подвиге князя, героической смерти, которую он принял в плену в Орде. По преданию тело Михаила Тверского было отправлено в Москву и по пути доставлено в «город торговый Маджар», где ныне расположен Будённовск.

В Будённовске альманах «Михаил Тверской. Путь домой» был передан в дар музею Казачьего кадетского корпуса, а часовне, установленной на территории учреждения, подарена икона с изображениями Михаила Тверского и его супруги Анны Кашинской.

В создании альманаха принимали участие ученые, культурологи и искусствоведы, фотографы и художники, педагоги, журналисты, студенты, волонтёры из России и зарубежных стран. Иллюстрации к различным разделам созданы юными художниками изостудии «Соцветие» областного ДК «Пролетарка». В дальнейшем по материалам издания совместно с областной библиотекой для слепых им. М.И. Суворова будут созданы версии для людей с ограниченными возможностями.

В сентябре альманах направлен в школы Твери, и теперь педагоги смогут использовать книгу для проведения тематических классных часов.

Центральные мероприятия в честь 700-летия подвига Михаила Тверского и 650-летия со дня преставления Анны Кашинской пройдут 5 декабря. В этот день запланирована международная конференция Российского исторического общества в Тверском государственном университете, перезвон колоколов храмов области, церемония гашения почтовой марки Соборная площадь и другие события.

Знаковым датам будет посвящена XII Ассамблея Русского мира, которая пройдет в тверском регионе в начале ноября и объединит более 600 участников из разных стран мира.

Пресс-служба Правительства Тверской области