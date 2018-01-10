В региональном Правительстве обсудили стратегию развития Тверской области

1 октября Губернатор Игорь Руденя провел совещание, на котором обсуждалась стратегия развития Тверской области. В разговоре приняли участие заведующий кафедрой государственного управления Института экономики и управления Тверского государственного университета Галина Лапушинская, доцент кафедры Марина Цуркан, старший преподаватель кафедры социально-экономической географии и территориального планирования ТвГУ Илья Смирнов.

Губернатор отметил, что региональная стратегия должна соответствовать целям и задачам развития страны до 2024 года, обозначенным в майском указе 2018 года Президента России Владимира Путина. Глава региона подчеркнул также, что документ станет ориентиром в работе органов исполнительной власти, руководителей муниципальных образований, а решение поставленных задач - показателем эффективности их работы.

На совещании были рассмотрены цели стратегии развития Тверской области. Основные – это улучшение демографической ситуации, развитие региональной экономики и всех территорий Верхневолжья: приведение в нормативное состояние дорог, создание современной инфраструктуры, сохранение природных ресурсов, обеспечение надежной работы жилищно-коммунального комплекса.

Наиболее перспективными для развития в Верхневолжье были названы сельское хозяйство, обрабатывающие отрасли, строительство, туризм, реализация транспортных и инфраструктурных проектов.

Участники совещания рассмотрели потенциал Тверской области с точки зрения географического положения, динамики показателей в экономике, малом и среднем бизнесе.

Обсуждение стратегии будет продолжено с привлечением региональных министерств и отраслевых экспертов.

Пресс-служба Правительства Тверской области