Игорь Руденя провёл совещание с членами Правительства Тверской области

1 октября Губернатор Игорь Руденя провёл традиционное совещание с членами Правительства Тверской области. На обсуждение были вынесены вопросы социально-экономического развития региона, а также текущей деятельности исполнительных органов власти Верхневолжья.

Участники совещания обсудили проект прогноза социально-экономического развития региона на 2019 год и период 2020-2021 годов. Существующие и прогнозируемые показатели по этим и другим направлениям будут детально рассмотрены на очередном заседании Правительства Тверской области.

Также Игорь Руденя обратил особое внимание членов Правительства на важность процесса формирования бюджета Тверской области на 2019 год и плановый период2020-2021 годов. В Правительстве региона уже рассмотрена основная часть государственных программ, на основании которых будет сформирован главный финансовый документ региона. В частности, определены стратегические направления развития отраслей промышленности и торговли, сельского хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства, образования, физкультуры и спорта, молодежной политики, культуры, управления имуществом и земельными ресурсами и других.

Кроме того, на совещании с членами регионального Правительства были рассмотрены обращения граждан по вопросам организации учебного процесса учащихся сельских школ, лекарственного обеспечения, улучшения качества услуг ЖКХ, охотопользования.

Пресс-служба Правительства Тверской области