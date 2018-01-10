Почти 1700 гектаров просек расчищено в Тверской области в рамках учений энергетиков

По оперативной информации Штаба Учений по отработке взаимодействия и устранению нарушений в работе электросетевого комплекса Тверской области, к 1 октября в ходе учений энергетиков в регионе расчищено 1698 га просек воздушных линий электропередачи, что на 21% превышает установленный план.

Беспрецедентные по задействованным силам учения энергетиков стартовали в Тверской области 22 сентября. Участие в торжественном мероприятии по этому случаю приняли Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, Губернатор Тверской области Игорь Руденя, заместитель Министра энергетики РФ Андрей Черезов, генеральный директор, председатель правления ПАО «Россети» Павел Ливинский.

«Это важное событие, которое не имеет аналогов в истории региона. Более 5100 человек одновременно работают на нашей территории, задействовано свыше 850 единиц техники. Лучший результат, который будет достигнут по итогам проведения такого масштабного мероприятия - это свет и тепло в домах, работа предприятий в любое время суток, года. Со своей стороны окажем поддержку в проведении учений», – отметил на церемонии открытия учений Губернатор Игорь Руденя.

В ходе учений в течение трех месяцев во всех районах Тверской области проводятся работы, направленные на повышение устойчивости энергосистемы к воздействию погодных явлений. По статистике более 60% аварий на электросетях происходят по причине падения деревьев на линии электропередачи. В регионе планируется расчистить более 6,5 тыс. гектаров просек вдоль воздушных линий электропередачи и обновить 530 км ЛЭП с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный. Это позволит снизить аварийность, минимизировать риски возникновения перебоев в электроснабжении из-за неблагоприятных погодных условий.

В учениях принимают участие специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», Управления МЧС России по Тверской области, ГБУ Лесозащитный противопожарный центр – «Тверьлес». В частности, от лесной отрасли региона в работах задействовано 53 бригады, 605 человек, 70 единиц техники.

Пресс-служба Правительства Тверской области