График отключения электроэнергии на территории Конаковского района в рамках проведения Учений по отработке взаимодействия и устранения массовых нарушений на электросетевых объектах в Тверской области с 01 по 07 октября 2018г.

№

п/п Дата Время Населенный пункт 1 01.10.2018 7:00-17:30 д. Новоселье, Федоровское, Юрьево, Липня 2 02.10.2018 7:00-17:30 д. Новоселье, Федоровское, Юрьево, Липня 3 03.10.2018 7:00-17:30 д. Новоселье, Федоровское, Юрьево, Липня 4 04.10.2018 7:00-17:30 д. Новоселье, Федоровское, Юрьево, Липня 5 05.10.2018 7:00-17:30 д. Новоселье, Федоровское, Юрьево, Липня 6 06.10.2018 7:00-17:30 д. Новоселье, Федоровское, Юрьево, Липня