График отключения электроэнергии на территории Конаковского района

posted by Максим Малахов on пн, 10/01/2018 - 12:13

График отключения электроэнергии на территории Конаковского района в рамках проведения Учений по отработке взаимодействия и устранения массовых нарушений на электросетевых объектах в Тверской области с 01 по 07 октября 2018г.

 


п/п

Дата

Время

Населенный пункт

  
 
 

1

01.10.2018

7:00-17:30

д. Новоселье, Федоровское, Юрьево, Липня

  

2

02.10.2018

7:00-17:30

д. Новоселье, Федоровское, Юрьево, Липня

  

3

03.10.2018

7:00-17:30

д. Новоселье, Федоровское, Юрьево, Липня

  

4

04.10.2018

7:00-17:30

д. Новоселье, Федоровское, Юрьево, Липня

  

5

05.10.2018

7:00-17:30

д. Новоселье, Федоровское, Юрьево, Липня

  

6

06.10.2018

7:00-17:30

д. Новоселье, Федоровское, Юрьево, Липня

  

 

 

  • Более подробную информацию об отключениях в крупных населенных пунктах уточняйте в ЕДДС района