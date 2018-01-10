Тверьстат информирует: СЕГОДНЯ НАЧАЛАСЬ ПРОБНАЯ ПЕРЕПИСЬ



Перепись населения является одним из наиболее важных источников сведений о демографической и социальной ситуации в стране. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 ноября 2017 года №2444-р с 1 по 31 октября 2020 года будет проведена очередная Всероссийская перепись населения. С момента проведения последней Всероссийской переписи населения пройдет десять лет. Десятилетний цикл теперь является обязательной нормой – такова рекомендация ООН для всех стран мира.

Ключевым этапом подготовки к одному из главных статистических наблюдений Всероссийской переписи населения 2020 года будет проведение в октябре 2018 года на территории Российской Федерации пробной переписи населения. Программа пробной переписи населения является прототипом Программы ВПН-2020.

Пробная перепись населения 2018 года пройдет в период с 1 по 31 октября в два этапа – первый будет всероссийским, второй – локальным и затронет (в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 января 2018 года №58-р) 10 районов в 9 субъектах Российской Федерации: Эльбрусский муниципальный район Кабардино-Балкарской Республики, муниципальный район «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия), Алеутский муниципальный район Камчатского края, город Минусинск Красноярского края, Нижнеудинский и Катангский муниципальные районы Иркутской области, город Великий Новгород, поселок городского типа Южно-Курильск Сахалинской области, район Свиблово Северо-Восточного административного округа города Москвы и муниципальный округ Княжево города Санкт-Петербурга.

С 1 по 10 октября будет апробирован новый метод сбора сведений о населении, заполнение переписных листов в электронной форме в сети "Интернет". Любой житель России, в том числе Тверского региона, имеющий подтвержденную учетную запись на Едином портале государственных услуг Gosuslugi.ru, сможет переписаться самостоятельно, заполнив электронный переписной лист. Достаточно одной подтвержденной учетной записи, чтобы переписать всех членов семьи (домохозяйства). Лица, прошедшие опрос в сети "Интернет" за себя и членов семьи, получат уникальный код подтверждения прохождения переписи на каждого члена домохозяйства.

Желающим попробовать новый для России способ переписи, но пока не имеющим учетной записи на портале, имеет смысл – заранее позаботиться о ее получении.

С 16 по 31 октября на территории 10 пилотных районов в 9 субъектах Российской Федерации переписчиками будет осуществляться поквартирный обход: с 16 по 27 октября – 100-процентный, а с 28 по 31 октября – выборочный контрольный обход 10% жилых помещений. Кроме того, жителям будет предоставлена возможность переписаться на стационарных участках. Респондентам 10 пилотных районов, уже переписавшимся на портале Gosuslugi.ru, достаточно будет предоставить переписчику для сверки полученный ранее код подтверждения.

В настоящее время открыт информационный сайт Пробной переписи населения 2018 года – ppn2018.ru, на котором помимо последних новостей, связанных с подготовкой к переписи, можно ознакомиться с нормативными документами, образцами переписных листов, мультимедийными материалами, которые будут использоваться в ходе информационно-разъяснительной кампании. Со временем на сайте появятся посвященная пробной переписи онлайн-игра, рекламные материалы, чат-бот, в котором можно будет потренироваться в заполнении переписных листов.

Благодаря применению новейших технологий впервые в отечественной истории Пробная перепись 2018 года охватит не только отдельные регионы, но и всю страну. Девиз кампании – «Касается всех, касается каждого!» – в полной мере отражает беспрецедентный масштаб мероприятия.