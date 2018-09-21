Воспитатель из Тверской области стала призером всероссийского конкурса

Воспитатель «Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями» города Твери Людмила Гуренкова стала призером всероссийского конкурса на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания».

По мнению Губернатора Игоря Рудени, участие специалистов различных отраслей в профессиональных конкурсах, способствует совершенствованию их мастерства, дальнейшему профессиональному росту.

Людмила Ивановна заняла третье место в номинации «Лучший воспитатель учреждения социального обслуживания». Ее общий стаж работы в отрасли составляет 29 лет. В профессии коррекционного педагога она помогает детям с ограниченными возможностями лучше адаптироваться к жизни в обществе, руководствуясь девизом: «Ладони ребенка в руки возьму и сердце свое для них распахну!».

Людмила Гуренкова разрабатывает и реализует тематические планы и проекты: «Моя мама – лучшая на свете», «Мы разные, но мы – вместе», созданный совместно с Тверским суворовским военным училищем.

Ее воспитанники принимают участие в выставках художественного творчества, в областном фестивале творчества «Путь к успеху». В 2017 году за участие в зональном этапе фестиваля Людмила Ивановна со своими воспитанниками получили диплом III степени в номинации «Зажигательные танцы земли Тверской».

Пресс-служба Правительства Тверской области