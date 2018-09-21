В Тверcкой области подвели итоги конкурса юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо»

В Тверской области в рамках месячника по безопасности дорожного движения состоялся региональный этап Всероссийского конкурса отрядов юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо». В конкурсе приняли участие 164 школьника из 39 муниципальных образований региона в возрасте от 9 до 11 лет.

Конкурс «Безопасное колесо» направлен на воспитание законопослушных участников дорожного движения, вовлечение ребят в образовательную работу. Задачу уделить особое внимание профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних поставил Губернатор Игорь Руденя.

«После начала занятий в школах и профессиональных учебных заведениях необходимо уделить особое внимание безопасности детей на дорогах, профилактике ДТП с участием несовершеннолетних», – отметил Губернатор Игорь Руденя в ходе селекторного совещания с главами муниципальных образований накануне 1 сентября.

На конкурсе «Безопасное колесо» дети продемонстрировали знания правил дорожного движения и основ безопасности жизнедеятельности, навыки оказания первой медицинской помощи, вождения велосипеда на специально оборудованной площадке, а также артистические способности.

В итоге победителями конкурса стали учащиеся школы ЗАТО Солнечный. Второе и третье места заняли ученики школы №36 Твери и Западнодвинской СОШ № 1.

Победители будут представлять Тверскую область на всероссийском финале конкурса юных инспекторов дорожного движения.

Месячник по безопасности дорожного движения в Тверской области проходит с 28 августа по 30 сентября 2018 года во всех образовательных учреждениях. Мероприятия, направленные на профилактику ДТП с участием детей, организованы при взаимодействии с сотрудниками ГИБДД и администрациями муниципальных образований региона.

В первую неделю месячника для детей младшего возраста были проведены квесты, дидактические игры, конкурсы и обучающие занятия на знание правил дорожного движения, дорожных знаков, сигналов светофора. В образовательных учреждениях созданы и дополнены уголки безопасности дорожного движения. Школьникам выданы светоотражающие элементы на одежду. Со старшеклассниками и родителями проведены профилактические беседы с участием инспекторов ГИБДД.

Пресс-служба Правительства Тверской области