Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Днём машиностроителя

30 сентября в России отмечается День машиностроителя. С профессиональным праздником работников и ветеранов отрасли Тверской области поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Машиностроение принадлежит к числу важнейших отраслей национальной экономики. Достижения научной и конструкторской мысли, производственный потенциал машиностроительных предприятий служат развитию отечественной промышленности, транспорта, сельского хозяйства, социальной сферы. Машиностроительные предприятия Тверской области имеют многолетнюю историю. Ваша качественная, востребованная, нередко уникальная продукция известна далеко за пределами Тверской области и за рубежами нашей страны. Сегодня тверские машиностроители внедряют современные технологии, вносят свой вклад в развитие и повышение конкурентоспособности машиностроительного комплекса России», — говорится в поздравлении от имени Игоря Рудени.

28 сентября в столице Верхневолжья прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню машиностроителя. В ДК «Металлист» передовикам и ветеранам производства вручили региональные и отраслевые награды. В ходе дискуссионной площадки «Меры поддержки промышленных предприятий и инструменты инвестиционного развития» представители власти и бизнес-сообщества обсудили актуальные вопросы развития отрасли.

В фойе дворца культуры и на прилегающей территории была организована выставка продукции машиностроительных предприятий региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области