В Твери продолжается областная «Ярмарка продовольствия»

30 сентября 2018 года в Твери на площади Славы уже второй день проходит областная «Ярмарка продовольствия». Свою продукцию жителям и гостям города представляют предприятия и фермерские хозяйства из районов Верхневолжья.

На областной ярмарке представлена мясная, рыбная, молочная и овощная продукция, хлебобулочные и кондитерские изделия, продукция птицеводства, различные сорта меда. Это товары около 100 крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, предприятий перерабатывающей промышленности Тверской области.

Торжественное открытие состоялось 29 сентября. 30 сентября ярмарка работает с 10:00 до 15:00.

С начала 2018 года в Тверской области было проведено более 1500 продовольственных ярмарок. Торговые площадки организованы в Андреапольском, Бежецком, Весьегонском, Жарковском, Кашинском, Кесовогорском, Кимрском, Кувшиновском, Лесном, Лихославльском, Молоковском, Нелидовском, Оленинском, Рамешковском, Сандовском, Селижаровском, Сонковском, Спировском, Торжокском, Торопецком, Фировском районах, Осташковском и Удомельском городских округах, а также в Твери и Вышнем Волочке.

Реализовывать свою продукцию тверские производители теперь смогут не только на местных ярмарках, но и столичных. В сентябре Тверскую область с деловым визитом посетили представители Правительства Москвы, а также крупных торговых сетей и рынков столицы. Гости побывали на тверских предприятиях, провели переговоры с производителями, пригласили их к участию в московских ярмарках.

Делегация посетила крупнейшие хлебопекарные компании Тверской области ЗАО «Хлеб» и ООО «Волжский пекарь», молокоперерабатывающее производство ЗАО «Калининское», предприятие по производству овощей ООО «ТверьАгропром», холдинг «Афанасий», ООО «Мармеладная сказка», ЗАО «Художественные промыслы».

Данная работа ведется в рамках соглашения, подписанного в апреле 2016 года между Правительством Тверской области и Правительством Москвы о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Пресс-служба Правительства Тверской области