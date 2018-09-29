Тверская область встречает участников автопробега «Газ в моторы»

29 и 30 сентября по территории Тверской области проследуют участники автопробега «Газ в моторы», который стартовал 4 сентября в Китае. Общая протяженность маршрута составляет 9881 км и проходит по территориям Китайской Народной Республики, Республики Казахстан и Российской Федерации.

Автопробег проводится в рамках реализации мероприятий по развитию рынка газомоторного топлива. В нем участвуют более 20 грузовых пассажирских машин, работающих на этом виде топлива.

В России кроме Верхневолжья маршрут проходит по территориям Оренбургской, Нижегородской, Владимирской, Московской, Новгородской, Ленинградской областей, Татарстана и Чувашской Республики.

В Тверской области запланирована остановка участников автопробега в Торжке. 29 сентября на территории базы Торжокского управления ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» состоится дозаправка машин.

Пробег финиширует 4 октября в Санкт-Петербурге в рамках VIII Петербургского международного газового форума.

В настоящее время на федеральном уровне уделяется большое внимание развитию рынка газомоторного топлива, которое является более экономичным и безопасным для окружающей среды. Министерством транспорта РФ разработан проект государственной программы «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива на транспорте и технике специального назначения».

В Тверской области действует одна автомобильная газонаполнительная компрессорная станция, расположенная в Твери. В настоящее время прорабатывается вопрос о строительстве на территории региона ещё трех таких станций.

Пресс-служба Правительства Тверской области