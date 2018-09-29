В Торопецком районе проходит первый экологический фестиваль «Заповедник времён»

29 сентября в Торопецком районе Тверской области проходит экологический фестиваль «Заповедник времён». Основные площадки семейного праздника — городской сад Торопца и биостанция «Чистый лес» в д. Бубоницы. Гостей ждут традиционные народные забавы, выступления фольклорных коллективов, ярмарка экопродуктов, экскурсии по экологической тропе и другие мероприятия.

Экофестиваль «Заповедник времён» организован в Тверской области впервые и проводится при поддержке регионального Министерства туризма.

«Потенциал Верхневолжья в сфере туризма огромный. В регионе большое количество живописных мест и достопримечательностей, проходит немало интересных событий. Наша задача – привлечь качественный туристический поток в регион», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Откроет фестиваль театрализованное представление «Сказ о земле торопецкой» в городском саду районного центра. Там же пройдёт интерактивная программа «Торопецкая субботка» с коллективом русской песни «Вечорка» и концерт «Перезвон талантов».

На экоярмарке «Дары осени» будет представлена продукция сельхозпроизводителей Торопецкого и соседних районов. Также участники фестиваля смогут попробовать уху по-торопецки, посетить выставку пушных зверей, мастер-классы по изготовлению сувениров и росписи пряников. В фотозоне можно будет сделать снимок на память с персонажами из «купеческого прошлого» Торопца.

Для гостей города будут организованы различные экскурсии с посещением исторических мест, храмов, музеев.

Кроме того, программа экофестиваля «Заповедник времени» включает посещение биологической станции «Чистый лес» на территории Центрально-лесного государственного природного биосферного заповедника, Центра спасения медведей (IFAW) в д. Бубоницы и встречу с заслуженным экологом России, доктором биологических наук Валентином Пажетновым, который занимается реабилитацией медвежат-сирот. На биостанции запланировано познавательное путешествие по экологической тропе, «тихая охота» с фотоаппаратами.

Биостанция «Чистый лес» действует с 1985 года. Своим опытом основатель Валентин Пажетнов и сотрудники станции делятся с иностранными коллегами. Здесь проходят практику студенты российских и зарубежных вузов. В 1998 году при биостанции «Чистый лес» открыта детская экологическая школа «Медвежата», в которой ежегодно обучаются ребята из Тверской области и других регионов.

Пресс-служба Правительства Тверской области