29 сентября 2018 года, накануне Международного дня глухих, в ДК «Химволокно» в Твери проходит фестиваль «Добрый жест». Проект реализует Тверское региональное отделение Всероссийского общества глухих при содействииФонда президентских грантов совместно с областным Министерством социальной защиты населения.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, подобные мероприятия дают возможность социализироваться людям с ограниченными возможностями, помогают им раскрыть свои таланты, творческий потенциал.

Проект «Добрый жест» направлен на создание уникальной модели совместной культурной деятельности глухих и слышащих граждан, владеющих русским жестовым языком. На мероприятие приглашены граждане с инвалидностью по слуху, в том числе дети из специализированных школ Твери, Кувшиново, Вышнего Волочка, студенты профессиональных образовательных учреждений.

В рамках фестиваля открыта фотовыставка о жестах «Волшебство рук», организован мастер-класс по жестовому языку «Открываем мир жестов».

В Тверской области также реализуются мероприятия для людей с ограниченными возможностями в рамках программы «Доступная среда». В 2018 году для маломобильных граждан адаптируют 26 учреждений соцзащиты, образования, здравоохранения, культуры и спорта. Общий бюджет «Доступной среды» на 2018 год – более 29,3 млн рублей. В том числе 11,9 млн рублей – средства федерального бюджета, свыше 17,4 млн рублей – регионального.

Программа «Доступная среда» действует в России с 2011 года. В Тверской области с этого времени адаптировано более 220 объектов в сфере соцзащиты, образования, культуры и спорта. Общий объём финансирования из федерального, регионального и местных бюджетов превысил 1 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области