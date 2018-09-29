Школы Тверской области получат более 430 баскетбольных мячей





28 сентября в средней школе №50 Твери состоялась торжественная церемония вручения баскетбольных мячей школам Заволжского района -участницам муниципального этапа Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». В этом сезоне на состязаниях выступили 150 команд из 106 общеобразовательных учреждений Верхневолжья.

«Игровые виды спорта всегда пользовались и пользуются популярностью у тверской молодежи. Они дают отличную физическую подготовку, воспитывают командный дух, способствуют пропаганде здорового образа жизни. Именно такие цели и ставит перед собой школьная баскетбольная лига», - считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В церемонии приняли участие представители Министерства образования, Комитета по физической культуре и спорту Тверской области, региональной Федерации баскетбола, а также баскетбольного клуба «Тверь». Профессиональные баскетболисты провели для ребят мастер-класс.

Каждая школа, прошедшая регистрацию на участие в соревнованиях 2017/2018 годов и принявшая участие в муниципальном этапе состязаний, получает в подарок 4 баскетбольных мяча. В ближайшее время все 432 мяча будут переданы школам – участницам сезона.

Чемпионат Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» проходит в Российской Федерации уже 11 лет. За это время он стал одним из самых масштабных социально-спортивных проектов. Соревнования сезона 2017/2018 года объединили школьников из 68 регионов России, а также Монголии и Киргизии.

Общеобразовательные организации Тверской области принимают участие в Чемпионате на протяжении 8 лет. Четыре раза команды Верхневолжья становились победителями соревнований в ЦФО. В 2015 году команда девушек МОУ СОШ №4 города Нелидово завоевала звание победителя суперфинала Чемпионата, в текущем году команда юношей МОУ СОШ №2 города Ржева стали серебряными призерами суперфинала Чемпионата.



Пресс-служба Правительства Тверской области