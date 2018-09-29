Более 3700 км автомобильных дорог Тверской области планируется привести в нормативное состояние к 2024 году

28 сентября Губернатор Игорь Руденя провел совещание, посвященное подготовке к реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Планируется, что благодаря реализации нацпроекта ближайшие 6 лет в Тверской области будет приведено в нормативное состояние не менее 3700 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, а также около 250 км улиц Твери.

«Приведение в нормативное состояние дорожной сети является одним из наших стратегических приоритетов. Решение этой задачи важно для развития экономики, туризма, повышения безопасности граждан», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

Тверская область подала одну из самых крупных заявок на участие в национальном проекте. В план 2019 года включено 42 объекта. На приведение их в нормативное состояние планируется направить 2,9 млрд рублей из федерального бюджета, около 3,5 млрд рублей из областного бюджета. В период с 2020 по 2014 год работами будет охвачено еще 135 объектов, стоимость ремонта составит около 35,9 млрд рублей.

При выборе объектов учитывалось их состояние, социальная значимость, интенсивность движения, аварийность, наличие туристических маршрутов.

Для областной столицы критериями отбора также стало наличие маршрутов движения общественного транспорта, видовая значимость дорог для улучшения внешнего облика города.

В рамках реализации нацпроекта в 2019 году в Твери планируется отремонтировать 13 улиц в Заволжском районе, 6 - в Московском, 9 - в Пролетарском, 6 – в Центральном. По некоторым из объектов уже разработана проектно-сметная документация.

По итогам реализации нацпроекта доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в регионе должна увеличиться до 50%, в Твери до 85%.

Правила распределения средств субъектам РФ на реализацию нацпроекта на уровне Правительства РФ планируется утвердить в октябре 2018 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области