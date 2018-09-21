В детском саду №5 города Кимры отремонтируют прогулочные веранды

В детском саду №5 города Кимры будут приведены в порядок прогулочные веранды. Вопрос был поднят 28 сентября в ходе личного приёма граждан, который провёл Губернатор Игорь Руденя.

Обращение местной жительницы Марины Васильевой касается площадки для прогулок второй младшей группы. Веранда находится в аварийном состоянии — требуется заменить настил деревянного пола, укрепить металлические конструкции. В настоящее время подрядчик приступил к работам.

«Ход ремонта мы возьмём на контроль. На следующий год запланируем приведение в порядок остальных веранд», — сказал Игорь Руденя.

Губернатор обратился к Марине Васильевой с просьбой провести фотофиксацию результатов ремонтных работ на площадке, а также дал поручение Министерству образования Тверской области обследовать техническое состояние детского сада в целом.

Тверитянка Наталья Шелест обратилась за содействием в решении вопроса с реконструкцией детской площадки во дворе дома №9 на Тверском проспекте. Работы запланированы в рамках Программы поддержки местных инициатив в 2018 году, однако подрядная организация до сих пор не определена.

Как отметил Игорь Руденя, в настоящее время открыт аукцион по выбору подрядчика, до 10 октября планируется заключить муниципальный контракт и в течение двух месяцев с этого момента завершить необходимые работы.

Пресс-служба Правительства Тверской области