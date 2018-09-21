На стадионе «Спартак» в Осташкове установят уличные тренажёры

На стадионе «Спартак» при детско-юношеской спортивной школе в Осташкове планируется установить комплект уличных тренажёров. На личном приёме граждан, который 28 сентября провёл Губернатор Игорь Руденя, с просьбой о содействии в улучшении инфраструктуры объекта обратился руководитель учреждения Валерий Колосов.

«Спартак» является единственным стадионом в городе и открыт не только для учеников спортшколы и других образовательных учреждений, но и для всех желающих. По словам Валерия Колосова, тренировочная площадка востребована у местных жителей. На стадионе оборудовано футбольное поле и легкоатлетическая дорожка с искусственным покрытием, регулярно проводятся соревнования, тестирование по программе комплекса «Готов к труду и обороне».

«В регионе есть специальная программа по оборудованию спортивных сооружений, вам необходимо подготовить документацию для участия в конкурсе на получение субсидии. В первой половине следующего года вопрос должен решиться», — отметил Игорь Руденя.

Правительство Тверской области уделяет большое внимание поддержке муниципальных образований по развитию спортивной инфраструктуры и укреплению материально-технической базы спортивных школ. В 2018 году заложено 73,5 млн рублей на установку 9 открытых спортплощадок с комплектами оборудования, приобретение автобусов и инвентаря для спортшкол.

Пресс-служба Правительства Тверской области