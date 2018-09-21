В деревне Митенево Калининского района планируется открыть модульный ФАП с жилым блоком

В деревне Митенево Калининского района будет открыт новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. Об этом 28 сентября сообщил Губернатор Игорь Руденя в ходе личного приёма граждан в Правительстве Тверской области. С вопросом об обеспечении доступности медицинской помощи местным жителям обратилась Любовь Попова.

«До 1 января 2019 года ФАП с жилым модулем для проживания фельдшера должен быть установлен», — сказал Игорь Руденя.

Ранее работавший в деревне ФАП был закрыт летом текущего года в связи с прекращением действия договора на аренду помещения, которое он занимал. В сентябре заключен госконтракт на установку нового фельдшерско-акушерского пункта за счет средств областного и федерального бюджетов. Учреждение будет обслуживать порядка 500 жителей 18 близлежащих деревень. Фельдшер, который ранее оказывал медицинскую помощь в Митенево, готов приступить к работе сразу после установки нового ФАПа.

В деревне Кумордино Калининского района ФАП появился около полугода назад. Местная жительница Анна Головкевич обратилась к Игорю Рудене с просьбой решить вопрос с обеспечением учреждения медперсоналом.

Глава региона отметил: в настоящее время фельдшер, который принят на в Кумординский ФАП, проходит стажировку в Калининской центральной районной клинической больнице. По её завершении, в декабре этого года, специалист приступит к работе.

В числе других тем, поднятых на приёме граждан – возможность строительства детского сада в Кумордино и газификации ряда многоквартирных жилых домов в Митенево. Губернатор дал поручения о проработке этих вопросов профильным Министерствам, а также обратил внимание на необходимость активного взаимодействия жителей с местными депутатами по решению актуальных для территорий задач.

Пресс-служба Правительства Тверской области