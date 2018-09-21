Владимир Шенгальс: Фундамент здоровья и долголетия нужно закладывать смолоду

- Сегодня Государственная Дума приняла в окончательном, третьем чтении законопроект по совершенствованию пенсионной системы с учетом предложенных Президентом Владимиром Путиным смягчающих поправок. Пенсионный возраст будет поэтапно повышаться, начиная с 2019 года: для женщин - с 55 до 60 лет, а для мужчин - с 60 до 65 лет. Теперь перед всеми нами стоит задача как можно дольше оставаться здоровыми и бодрыми, – считает молодежный министр транспорта Тверской области Владимир Шенгальс. – Начинать заботиться о себе нужно смолоду.

Ученые утверждают, что продолжительность жизни лишь на 20% зависит от генетики, еще на 20% – от внешних факторов и на 10% - от медицины. А от образа жизни – на 50%! Культура питания и эмоций, движение – вот основополагающие факторы хорошей физической формы. Здоровье и долголетие требуют от человека определенных усилий, их фундамент нужно закладывать в молодости. А дорога к ним лежит через духовное, нравственное и физическое совершенство, к которому мы должны стремиться.

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