В Конаково Тверской области проходит XI чемпионат России по парусному спорту в национальном классе яхт «эМ-Ка»

Сегодня, 28 сентября в Тверской области стартовал XI чемпионат России по парусному спорту в национальном классе яхт «эМ-Ка» — ежегодное событие календарного плана мероприятий Минспорта России. На площадке комплекса «Конаково Ривер Клаб» собрались более 40 спортсменов из Тверской, Московской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Нижнего Новгорода, Челябинска и Минска. Приветствие участникам направил Губернатор Игорь Руденя.

«Акватория Московского моря вновь стала местом состязаний признанных мастеров, любителей и новичков яхтинга. Чемпионат объединил людей разных возрастов – тех, кто предан парусному спорту, способен бросить вызов природной стихии и преодолеть все трудности. Важно, что соревнования каждый раз становятся ярким событием, способствуют популяризации водных видов спорта, приобщению молодежи к здоровому образу жизни», — говорится в приветствии от имени Игоря Рудени.

Состязания продлятся в течение 3 дней. Подведение итогов чемпионата и награждение победителей запланированы на 30 сентября.

Ежегодно event-отель «Конаково Ривер Клаб» проводит мероприятия и соревнования российского и международного масштаба. В 2017 году здесь прошел чемпионат России по аквабайку, в 2018-м – «Верещагин СырFest», на котором поставлен рекорд России по приготовлению фондю. Большой популярностью у жителей и гостей Верхневолжья пользуются «Народная рыбалка», фестиваль мороженого, праздник урожая «Тверская деревня» и другие мероприятия.

Реализацию совместных проектов обсудили Губернатор Игорь Руденя и учредитель «Конаково Ривер Клаб» Марк Каганский на встрече в июле текущего года.

По мнению Игоря Рудени, в работу по развитию гастрономического, событийного туризма, проведению спортивных мероприятий необходимо вовлекать не только Конаковский район, но и другие территории региона.

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Конаковский район входит в число территорий, где планируется реализовать проект по созданию кластера круизного туризма и отдыха «Волжское море». Согласно проекту федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ на 2019-2025 годы» на эти цели из федерального бюджета будет направлено более 1,5 млрд рублей. Частные инвестиции составят порядка 7,2 млрд рублей. региональное софинансирование — около 300 млн рублей.

«Очень важно, чтобы этот проект был реализован. Это туристическая привлекательность Верхневолжья, создание новых рабочих мест для жителей области, а также увеличение потока туристов в регион», — отметил Губернатор Игорь Руденя.

В июле кластеру «Верхневолжский» присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта Тверской области. В мае текущего года по итогам заседания рабочей группы по проведению экспертизы инвестиционных проектов, предлагаемых к включению в перечень мероприятий ФЦП, инвестиционный проект Тверской области «Волжское море» занял 1 место среди 69 проектов.

Ключевым объектом кластера круизного туризма и отдыха станет уникальный туристический транспортно-пересадочный узел на территории проекта «Завидово», аналогов которому в России нет. Он объединит водный, железнодорожный и автомобильный транспорт. Также в Завидово предполагается создание всесезонного комплекса отдыха с аквапарком и гостиницами.

Кроме того, в рамках проекта планируется построить арочный пешеходный мост через реку Дойбица, завершить реконструкцию дороги на подъезде к посёлку Шоша, обустроить водозаборный узел с двумя скважинами и станцией водоподготовки для водоснабжения объектов кластера «Волжское море».

Реализация проекта призвана повысить интерес путешественников к водному туризму, привлечь туристов в бассейн Верхней Волги. Всего инвестпроект «Волжское море» включает шесть подпроектов: «Завидово Парк», «Кимры», «Калязин», «Весьегонск», «Конаково» и «Волжские прогулки».

Пресс-служба Правительства Тверской области.