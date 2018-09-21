1 октября - День пожилых людей

Уважаемые жителиТверской области!

1 октября в России и во всем мире отмечается Международный день пожилых людей.

В этот день мы говорим особые слова благодарности нашим ветеранам. Люди старшего поколения отличаются особой мудростью, передают нам богатый жизненный опыт, учат любви к Родине. Вашими руками и талантом были построены промышленные и сельскохозяйственные предприятия, возведены жилые микрорайоны, проложены дороги.

И сегодня вы продолжаете трудиться, активно участвуете в развитии Тверской области. Вы являетесь замечательными наставниками для молодежи, реализуете общественно значимые инициативы и проекты, ведете работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, проявляете таланты и способности в творчестве.

Сердечно желаю вам здоровья, активного долголетия, семейного счастья и добрых событий! Пусть каждый ваш день будет согрет заботой, любовью и вниманием родных и близких людей!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Уважаемые пенсионеры, ветераны войны и труда!

От всей души поздравляем вас с замечательным и теплым праздником - Днем пожилых людей!

Цель этого праздника – привлечь внимание общественности к проблемам людей пожилого возраста, обеспечить им участие в общественной, культурной, экономической жизни нашего района и создать все условия для поддержания достоинства людей старшего поколения. Эта дата – не напоминание людям старшего поколения об их возрасте, а прекрасная возможность сказать теплые слова благодарности вам – нашим отцам и матерям, ветеранам войны, труда, пенсионерам, пожилым жителям района за многолетний добросовестный труд, за ваш опыт, доброту и мудрость!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, оптимизма, веры, надежды и любви!

С уважением депутат ЗС Д.И.Дородных,

глава Конаковского района Л.А.Козлова,

глава администрации Конаковского района О.В.Лобановский.

АКТИВНЫЙ ВОЗРАСТ



Совсем недавно в Старице прошел зональный этап творческого фестиваля клубов пожилых людей, где команда Конаковского района была на высоте! Ведь мы смогли представить все четыре номинации - «Музыкально-исполнительское искусство», «Я - автор», «Народное художественное творчество» и «Поколения разные - молодость одна».

В двух из них Конаковский район стал победителем. Специальным призом отмечен талант солиста хора ветеранов, старожила города, отметившего в этом году свое 85-летие, Анатолия Анатольевича Павлова.

Также композиция «Самоварные мечтания» клуба «Обаяние» ДК «Современник» по итогам фестиваля будет представлена в Твери и украсит заключительное праздничное мероприятие, посвященное Международному дню пожилых людей.

Замечательно выступили ансамбль «Северяночка» клуба ветеранов Кольской АЭС ГДК им. Воровского и, конечно, Нина Афанасьевна Пяткина, представлявшая клуб «Ветеран». Много лет она является членом ансамбля «Злат венец», ансамбля «Мозаика» под руководством Светланы Панковой. Её трогательное и такое нежное исполнение песни «Текстильный городок» не оставило равнодушными зрителей.

Комплексный центр социального обслуживания населения благодарит всех, кто принимал участие в этом фестивале, и поздравляет победителей!

«Путь к успеху»: РАСШИРЯЯ ВОЗМОЖНОСТИ



Не успел отгреметь один фестиваль, как на сцене РМЦ ДК «Современник» начался другой.

21 сентября состоялся муниципальный этап фестиваля творчества лиц с ограниченными возможностями «Путь к успеху». Почти 70 человек приняли в нем участие, в том числе и дети - воспитанники реабилитационного центра для детей и подростков г. Конаково, ученики специальной (коррекционной) школы № 4.

Учредителем и организатором фестиваля является министерство социальной защиты населения. Отборочный муниципальный этап прошел при поддержке и активном участии администрации Конаковского района.

«Путь к успеху» позволяет показать таланты людей с ограниченными возможностями большой аудитории зрителей, что дает им возможность почувствовать уверенность в себе и стать полноценным членом нашего общества.

Открывая фестиваль, глава Конаковского района Людмила Козлова поздравила всех его участников с этим радостным событием и пожелала сделать свой первый, уверенный шаг на «Пути к успеху». С приветственным словом обратился глава администрации Конаковского района Олег Лобановский, который поздравил всех участников и зрителей и пообещал, что проигравших в этом конкурсе не будет, а каждый, кто выйдет на сцену, ощутит поддержку и любовь зрителей. Так оно и вышло.

Районный Дворец культуры «Современник», гостеприимно распахнувший свои двери для дорогих гостей, с трудом вместил зрителей, которые пришли послушать талантливых исполнителей и поболеть «за своих». Поэтому и атмосфера праздника была по-домашнему теплой и доброжелательной. В немалой степени ее создавала организованная в фойе выставка художественно-декоративного и прикладного творчества инвалидов «Золотые руки», кстати сказать, одна из конкурсных ступенек фестиваля, традиционно привлекающая к себе многих его участников. И представленные на ней работы поражали своей филигранной техникой и творческой фантазией их авторов, как взрослых так и детей. Стоит отметить, что дети стали полноправными участниками фестиваля совсем недавно, с 2016 года. В этом году они были по-настоящему украшением фестиваля.

Настоящую историю, произошедшую на балу, рассказали в танце зрителям Олеся Демиденко и Антон Кирбасов, а также воспитанники детского реабилитационного центра внесли яркую нотку в прохладный осенний день, выйдя на сцену с пестрыми зонтиками.

Дмитрий Волков давно покорил всех виртуозным исполнением на фортепьяно классических произведений. Дмитрий в 2016 году стал не только обладателем гран-при муниципального этапа, он получил гран-при и на заключительном этапе областного фестиваля. В этом году в его исполнении прозвучал этюд № 8, опус 740 К. Черни. Воспитанники реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями покорили зрителей трогательной и нежной историей, показанной в танце на песню «Над морской волной». Еще весной эти девочки выходили на сцену в сопровождении наставников, а уже сегодня они самостоятельно исполнили этот прекрасный танец.

Ансамбль «Музыкальная капель» специальной (коррекционной) школы № 4 г. Конаково прекрасно исполнил песню «Волшебный мост». Были звездочки и в номинации «Золотые руки». Даниил Локтев и Сергей Осипов представили интересные поделки из дерева, а Марина Панина удивила всех своей необычной куклой-пакетницей.

Затем программу продолжили взрослые участники. Строгому и весьма компетентному жюри пришлось нелегко.

Валентина Петровна Сазонова в номинации «Авторы земли тверской» ежегодно представляет на суд зрителей свои новые стихи. На этот раз она проникновенно и эмоционально читала стихотворение «Разговор с сыном». Стихотворение «Про осень» представила Зинаида Зайцева из Радченко. Эмоционально и творчески рассказала о своем селе Ирина Богданова из Городни.

В номинации «Золотые голоса земли Тверской области» первым начал выступление хор «Вдохновение» Конаковского районного общества инвалидов. Отдельно хочется сказать об этом коллективе, само выступление было на грани срыва, буквально накануне они остались без руководителя, Павла Драчева, который по трагическим семейным обстоятельствам не смог их поддержать. Но наши хористки (а стоит отметить, что средний возраст их очень почтенный) вместе с председателем Галиной Корниловой приняли решение – будем выступать, и буквально за две репетиции с несвойственным аккомпаниентом вышли на сцену. Да и что говорить, «Мой адрес не дом и не улица» им подпевал весь зал вместе с жюри.

Евгений Козлов из Редкино проникновенно спел песню «Как хочется жить», Людмила Лихачева вернула всех в жаркое лето, исполнив «Вы шумите, березы», а Валентина Антонюк, также из Редкино, напомнила всем о настоящем времени года, исполнив песню «Моя осень».

Ну как было выбрать победителей в номинации «Золотые руки», в которой приняли участие почти 60 человек, а работы такие разные и все на удивление исполнены так, что хоть сегодня на художественную выставку в музей! Поэтому и дипломы были вручены всем без исключения участникам. Отдельно была отмечена Рахима Сугдуллаевна Исаева. Она активно принимает участие во всех фестивалях и выставках, её работы находятся в Тверском музее, она дипломант и лауреат премии «Филантроп», участник телевизионных передач. А занимается она резьбой из мыла, и работы эти филигранно выполнены несмотря на возраст. Этого не делает никто!

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что путь к успеху в Конаковском районе проложен основательно. Концерт прошёл на одном дыхании. Все старались выступить достойно и подарить хорошее настроение зрителям. На память о фестивале каждый получил диплом участника и сувенир. По итогам муниципального этапа определены обладатели гран-при для участия в зональном этапе фестиваля «Путь к успеху». Среди номинантов «Золотые голоса земли тверской» в этом году гран-при фестиваля получила Валентина Антонюк, а среди детских коллективов жюри безоговорочно присудило гран-при воспитанникам реабилитационного центра за танец «Над морской волной».

- Я уже не первый год прохожу в финал нашего конкурса «Путь к успеху», – говорит обладатель гран-при фестиваля Валентина Антонюк, – но каждый раз, выходя на сцену, испытываю радостное волнение. Вот и в этом году, получив здесь «путевку» на гала-концерт, я не только в очередной раз порадовалась высокой оценке своего творчества, но и повысила собственную самооценку. А это для людей с ограниченными возможностями здоровья очень важно. И глядя на своих товарищей, выходивших на сцену, видела, что и они испытывают те же чувства и эмоции. Умение быть счастливым, несмотря на сложные жизненные обстоятельства, – это тоже талант. И мне очень хочется, чтобы как можно больше людей вернули себе оптимизм и веру в завтрашний день, желание любить и быть любимым. Это и есть главный мотив моего творчества.

Мероприятие получилось ярким и запоминающимся. Различные творческие жанры сменяли друг друга, артисты покоряли сердца зрителей своей открытой душой. Талант не имеет границ, а путь к успеху у каждого свой, да и возможности у всех нас разные.

Ольга ГЛОТОВА.