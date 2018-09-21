27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников

Уважаемые работники и ветераны дошкольного образования!

От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы избрали одну из самых благородных профессий на земле. Ежедневно вы дарите своим воспитанникам тепло и заботу. Помогаете им познавать мир, учите дружить и уважать старших, прививаете любовь к труду и Родине, готовите к школе и раскрываете творческие способности.

Благодарю вас за профессионализм, преданность делу, доброту и чуткость в воспитании самых юных жителей Тверской области.

Пусть на работе каждый день вас встречают улыбки воспитанников и их родителей! Желаю вам здоровья, счастья, успехов и всего наилучшего!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Уважаемые работники дошкольных учреждений образования Конаковского района!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!

Самые теплые воспоминания человека связаны с детством. Это счастливое и радостное время постижения мира, первых открытий. Это этап, с которого все только начинается. И вы первые, кто помогает ребенку адаптироваться в этом огромном мире. Быть воспитателем – высокое признание!

От вашей мудрости, внимания к каждому ребенку зависит наше будущее. Именно вы ежедневно отдаете тепло своих сердец детям, закладываете основу характера и развиваете способности дошколят.

Благодарим вас за непростую, но очень ответственную и нужную работу! Желаем крепкого здоровья, профессиональных успехов и благополучия!

С уважением депутат ЗС

Д.И.Дородных, глава Конаковского района Л.А.Козлова, глава

администрации Конаковского района О.В.Лобановский.