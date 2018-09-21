БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ НА ДОРОГАХ

Сегодня в Конаковском районе проводится муниципальная акция «Родительский патруль». Ее организатор - управление образования администрации Конаковского района и отдел ГИБДД ОМВД России по Конаковскому району.

Такая акция проходила и в прошлом году вблизи школ и детских садов Конаковского района, где пролегают маршруты движения учащихся и воспитанников к своим образовательным учреждениям. Ее цель - привлечь внимание общественности к проблеме обеспечения безопасности дорожного движения детей-пешеходов, поскольку количество нарушений правил дорожного движения не уменьшается. Ведь дети должны иметь высокую культуру поведения на дороге, в том числе по пути в школу, детский сад, в учреждение дополнительного образования и обратно домой. Они должны осознавать степень опасности, знать опасные факторы на дорогах и с малых лет иметь стереотип правильного поведения на дорогах, в том числе и на проезжей части в зависимости от погодных условий и времени суток, использовать светоотражающие элементы. Не стоит снимать ответственность и с родителей, ведь формирование у детей навыка правильного поведения на проезжей части – в первую очередь их задача. Обязательно при поездке на автомобиле взрослые должны обеспечивать детей удерживающими устройствами.

Дорогие читатели «Зари»! Если вы неравнодушны к безопасности своих детей, пожалуйста, следите за этим не только в день проведения акции, если идете или едете с детьми, всегда выполняйте правила безопасности на дорогах и не нарушайте правил сами, особенно на глазах подрастающего поколения. Помните, что вы – лучший пример своему ребенку!