РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

В прошлом номере «Зари» в материале «Необычное бракосочетание» по недосмотру главного редактора была допущена досадная неточность. Руководителя областной системы загсов зовут М.М.Тихомирова. Мы приносим Марине Михайловне свои извинения и постараемся впредь быть внимательнее. В октябре исполнится уже два года, как Марина Михайловна Тихомирова возглавляет областной загс. До этого она на протяжении 16 лет возглавляла Сандовский район. Прекрасный руководитель и обаятельная женщина, она удачно нашла себя на новом поприще и успешно выполняет поставленные задачи.