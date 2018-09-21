МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Пятый, юбилейный, конкурс

«Человек Года-2018». Началась подготовка

7 декабря в Конаковском районе состоится финальная церемония вручения премии «Человек года-2018». Этот конкурс – единственный в своем роде на всей тверской земле, проводится он уже в пятый раз и признан лучшей муниципальной практикой.

Цель конкурса – поощрение и общественное признание заслуг граждан, которые своими делами, поступками и профессией прославляют Конаковский район.

Номинантами становятся педагоги, производственники, деятели культуры, работники медицинской сферы и хранители правопорядка.

Особенная ценность конкурса в том, что номинантов выбирают сами жители нашего района. Кандидатуры выдвигаются общественными организациями и объединениями, трудовыми коллективами, СМИ, главами поселений и группой инициативных граждан. А значит, победителем становится тот, кто уже признан обществом!

Ежегодно на торжественной церемонии присуждения почетного звания выступают лучшие творческие коллективы Конаковского района, выдающиеся артисты из Твери, Москвы и Московской области, Вологды и других городов России, которые создают атмосферу грандиозного праздника и дарят участникам и зрителям незабываемые эмоции.

25 сентября в администрации Конаковского района состоялось первое в этом году организационное совещание, где участники обсудили концепцию проведения конкурса. В планах - организовать настоящий праздник. Обо всем и сразу мы не скажем. Но завесу тайны приоткроем. В этом году изменятся номинации, мы расскажем о победителях прошлых лет. Церемония награждения станет ярким и запоминающимся шоу, которое не оставит равнодушным никого.

Следите за новостями, выдвигайте своего «Человека года -2018». О начале приема документов мы сообщим дополнительно.

25 сентября в администрации Конаковского района

состоялось очередное заседание Антинаркотической

комиссии МО «Конаковский район»



Заседание провела заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике Аггюль Бородина.

В заседании приняли участие сотрудники отдела молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района и управления образования, представители ОМВД и прокуратуры. Участники обсудили оперативную обстановку в сфере незаконного оборота наркотиков на территории района, результаты проведения оперативно-профилактической операции «Мак-2018», а также план проведения антинаркотического месячника, который пройдет с 15 октября по 15 ноября.

Начальник ОМВД России по Конаковскому району Алексей Печенин:

- По итогам работы восьми месяцев 2018 года в сфере незаконного оборота наркотических средств на территории района зарегистрировано 25 преступлений (за аналогичный период прошлого года таких преступлений было 19). Производством окончено и направлено в суд 19 преступлений. Наиболее распространенным видом наркотических средств являются наркотики синтетического происхождения.

В ходе проведения операции «Мак-2018» сотрудниками органов выявлен факт произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, а также два факта культивирования наркосодержащих растений.

Также начальник ОМВД отметил, что за отчетный период сотрудниками составлено 39 протоколов по линии незаконного оборота наркотиков.

Важно отметить, что в рамках профилактики наркопреступности в Конаковском районе ведутся следующие мероприятия: в местах досуга граждан проходят как гласные, так и негласные рейды по выявлению преступлений и административных правонарушений по линии незаконного оборота наркотиков; со школьниками проходят тематические уроки, декады безопасности, открытые уроки, куда приглашают сотрудников полиции, и др.

Участники совещания подробно рассмотрели план антинаркотического месячника, помимо традиционных мероприятий: спортивных турниров, конкурсов агитбригад, классных часов и открытых уроков, комиссия приняла решение организовать совместные соревнования школьников и сотрудников правоохранительных органов «За ЗОЖ».

Дмитрий Абрамов: возможности

ограничены - способности безграничны



Дмитрий Абрамов - завсегдатай, участник поселковых, районных и областных соревнований среди людей с ограниченными возможностями. В последнее время Дмитрий увлекся марафонскими дистанциями: друг за другом он побывал на соревнованиях полумарафона в столице, марафона в Твери и московском марафоне. О победах и неудачах, о мечтах и уже реализованных планах, о том, как быть таким же, как все, когда ты в коляске, мы узнали у самого Дмитрия.

- Дмитрий, расскажите немного о себе.

- Я родился и вырос в Конаковском районе. В настоящее время проживаю в Мелкове. Так вышло, что инвалидом я родился - у меня ДЦП. С чем мне повезло, так это с тем, что здоровым остался головной мозг. После окончания школы поступил в тверской колледж сервиса и туризма, получил специальность «оператор связи». Сейчас у меня есть семья и дочка, ей 7 лет.

- Дмитрий, когда вы приобщились к спорту?

- Жизнь заставила заниматься спортом с самого детства. Как я уже сказал, у меня детский церебральный паралич, плюс к этому повышенный мышечный тонус. Поэтому спорт был со мной всегда. Пока учился в колледже, три года профессионально занимался академической греблей. Что касается забегов на колясках, то это больше любительская деятельность была.

- А когда вы начали принимать участие в соревнованиях и как на это решились?

- Знаете, сначала я стеснялся куда-то ездить, быть на людях. Был комплекс неполноценности, поэтому за пределами поселка чувствовал себя неуютно. Некоторые странно смотрели, косились, тыкали пальцем... Это очень неприятно. Но со временем справился с эмоциями и перестал обращать внимание.

Жизнеутверждающим моментом стало знакомство с Федором Резничуком, которое состоялось более 10 лет назад. В соцсетях на его странице я увидел, что человек участвует в соревнованиях, у него есть медали и кубки. И я подумал: почему он может, а я не могу. Своим примером Федор показал мне, что жить можно на все 100 процентов. Я ему однажды задал вопрос: «Федь, ты зачем ездишь на эти соревнования, ведь за это не дают ничего». На что он мне ответил: «Дима, чтоб таких, как ты, вытащить в общество и заставить жить». Это была самая сильная мотивация. Ведь многие из нас, действительно, годами не выходят из дома. Тогда он меня заразил активностью. С того момента я тоже стал выступать на соревнованиях.

Началось все с коротких дистанций: 3 км, 10 км, 15 км...Затем мне захотелось расти, так я дошел до марафонских дистанций.

- Дмитрий, в какой момент состоялась ваша первая серьезная победа?

- Вы знаете, мне тяжело отметить этот момент. В спорте я уже давно. И, наверное, самой главной победой я считаю победу над самим собой. Что я однажды вышел на старт и финишировал - вот это победа.

- За последний месяц вы приняли участие в масштабных соревнованиях: полумарафон в Москве, марафон в Твери и московский марафон. Расскажите об этих соревнованиях, было тяжело?

- Не бывает легких соревнований, всегда тяжело. Во-первых, люди-колясочники на хэндбайках, как правило, с приобретенной инвалидностью (переломы позвонков и т.д.), у них полностью здоровая верхняя часть тела, а у меня изначально скованность в мышцах. Во-вторых, когда выходишь на старт и видишь у соперника велосипед-приставку за 2 миллиона рублей, при этом знаешь, что твой стоит 30 тысяч рублей и характеристики технические значительно ниже, надежда на успех снижается. Конечно, тяжело.

Но тут я хочу отметить, регистрируясь на эти дистанции, речь не идет о победе. Главная задача - осилить трассу. На московском полумарафоне на дистанции 21,1 км в своей категории я пришел шестым. Это было очень здорово.

Следующие соревнования в Твери - марафон 42,2 км. Дистанцию прошел за 4 часа 20 минут. Тогда всем колясочникам дали первые места: не стали делить нас на категории. Это была своего рода тренировка перед предстоящими соревнованиями в Москве.

23 сентября прошел московский марафон - 42,2 км. Было крайне тяжело. Сложнейшая трасса, затяжные подъемы и спуски, а когда коляска не предназначена для таких нагрузок, ты летишь и думаешь, что еще немного - и упадешь. И я упал, вылетел из коляски. Волонтеры, которые мне помогли подняться, предлагали сойти с дистанции, убеждая, что уже победил, но я продолжил проходить трассу. Справиться с собой было сложно. Тогда на такой коляске я выступал один. Многие профессиональные спортсмены сошли с дистанции, но я не сдавался. Хоть и пришел на финиш не первым, в своей категории стал единственным, кто смог преодолеть эту дистанцию. Я занял первое место.

- Дмитрий, а как вы готовитесь к соревнованиям, где занимаетесь? Кто помогает вам принимать участие в спортивных мероприятиях?

- Если прямо сказать, то особых условий для подготовки нет, нет специально оборудованного зала. Поэтому тренировки все проходят между населенными пунктами. В день в среднем проезжаю 30 км.

Что касается помощи, то в этом году я обрел для себя настоящих друзей. Это ребята из общественной организации «Добрые дела». Я познакомился с ними случайно на Дне физкультурника, разговорились, стали общаться, затем вступил в эту организацию. Теперь мы команда, вместе ездим на соревнования, участвуем в различных акциях, культурно-массовых мероприятиях. Это настоящие друзья. И здесь у меня роль не простого статиста общественной организации, я на своем примере показываю остальным, таким же, как я, что жизнь коляской и комнатой не ограничивается.

- Дмитрий, могли бы вы дать совет, или, может, есть рецепт, как, имея особенности здоровья, быть таким же, как все? Вести активный образ жизни и чувствовать себя полноценной частью общества?

- Конкретного рецепта, конечно, нет. На мой взгляд, нужно любить жизнь и быть благодарным за то, что она дана. Нужно принять себя таким, какой ты есть, не стесняться коляски. Перестать думать, что раз мы инвалиды, нам все должны. Никто нам ничего не должен, мы такие же люди, как и все, только нам нужно приложить немного больше усилий, чтоб жить активной жизнью. Не жалеть себя, жалость убивает человеческое достоинство. Вступать в общественные организации, которые защищают наши права и интересы. Нужно показывать себя, выходить из четырех стен, интересоваться всем, что происходит в общественной жизни, быть активным участником всех событий. Тогда жизнь будет наполнена яркими красками и положительными эмоциями.

- Дмитрий, спасибо за интересную беседу. От себя мы пожелаем вам новых достижений и вершин.

ЗАГС информирует

Уважаемые жители Конаковского района! С 1 октября 2018 года в Российской Федерации, в том числе, и в Тверской области начинается работа по созданию Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.

Государственная регистрация актов гражданского состояния: рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени, смерти будет производиться с использованием нового программного обеспечения в Федеральной государственной информационной системе «Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния» и во взаимодействии с Федеральной налоговой службой Российской Федерации, являющейся оператором данной системы.

В связи с новыми техническими условиями предоставления государственных услуг возможны увеличение времени производства регистрационных действий, в том числе, и по причине внедрения новой информационной программы и иного компьютерного оборудования.

Приносим извинения за временные неудобства.

Просим за получением повторных документов и по вопросам внесения исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния обращаться в органы загс Тверской области после 15 октября 2018 года.

Подготовила Татьяна ДУРАСОВА.