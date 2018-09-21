К столетнему юбилею ВЛКСМ

ЮНОСТЬ КОМСОМОЛЬСКАЯ МОЯ



«КОМСОМОЛ - НЕ ПРОСТО ВОЗРАСТ, КОМСОМОЛ - МОЯ СУДЬБА»



Эти слова из популярной песни 70-х годов знают и помнят многие из тех, кто родился в 50-е годы и немного позднее. Эта песня наряду со многими другими была нашим гимном, и ею можно озаглавить не одну судьбу.

Действительно, для тех, чья молодость пришлась на 70-е годы, членство во Всесоюзном Ленинском Коммунистическом Союзе Молодежи (именно таковым было официальное название комсомола) оставило яркий, памятный след в жизни многих. Это время для нас наполнено событиями, оптимизмом. Мы не предполагали, что живем при тоталитарном режиме, системе, угнетающей наши желания, мы просто жили и были счастливы (учились, работали, рожали и растили детей и верили, что будет все лучше и лучше). Да, были трудности, но мы верили, что это - временно.

Моя комсомольская молодость прошла на фаянсовом заводе имени М.И.Калинина. Мы ходили по его огромной территории, огромным цехам и знали, что у этого завода большая история.Осознание того, что ты работаешь на предприятии с большой историей, налагало особую ответственность и значимость, уважение к прошлому и настоящему. Численность работающих достигала пяти тысяч человек, а комсомольская организация насчитывала более тысячи молодых парней и девушек. Это была одна из самых крупных комсомольских организаций в районе и в области. У нас были права райкома. Был комитет комсомола с освобожденными работниками, в основных цехах производства (формовочном, обжига, живописном) работали освобожденные секретари комсомольских организаций.

Комсомольская организация жила активной, творческой жизнью. Работал «Комсомольский прожектор», периодически и по сигналам небезразличных людей проводили рейды по цехам, составляли и вывешивали «Молнии» по итогам рейдов, доводили до сведения начальников цехов, руководителей отделов, вывешивались в проходной. Качество выпускаемой продукции, соблюдение трудовой дисциплины, чистота и порядок в производственных помещениях и на рабочих местах - все это и многое другое было предметом нашей заботы. Такой харизматичный директор, как Виктор Васильевич Голубев, отводил нам время на заводских планерках для обсуждения итогов рейдов «КП» (часто они проводились совместно с народным контролем), принимались меры по исправлению выявленных недостатков. Попасть в «Молнию» КП было довольно неприятно.

При комитете ВЛКСМ активно работал комсомольско-молодежный отряд, помощник ДНД и милиции. Ребята совместно с правоохранительными органами следили за порядком в ДК Воровского, работали с неблагополучными семьями, подростками, осуществляли рейды в ночное время по городу. Командиром отряда ЗиК была Л. Перфилова, которая душой болела за каждого подростка с девиантным поведением.

Отдельно хочется сказать о комсомольско-молодежных бригадах, в которых трудилась одна молодежь. К ним прикреплялись наставники из кадровых рабочих. Вспоминаю В.А.Голикову, Н.А.Цыганову и многих других, кто вкладывал всю душу в молодые кадры. К 26 съезду КПСС на заводе было организовано соревнование комсомольско-молодежных бригад. Итоги его периодически подводились и публиковались. Победила КМБ из цеха обжига Надежды Гвоздевой. О них узнала вся область.

Вспоминаются заводские праздники, вечера, смотры художественной самодеятельности - комсомольцы всегда были впереди. А комсомольско-молодежный мелиоративный отряд, в котором трудились и заводские ребята, а помощь сельскохозяйственным предприятиям!

Мы участвовали и в городских мероприятиях. Вспоминается участие в общем деле городских комсомольцев и молодежи - работа на строительстве Дворца культуры «Современник». А городские культурно-массовые мероприятия - КВН между командами предприятий города. Какой заряд радости и оптимизма они задавали!

Комсомол - он в наших сердцах и памяти навсегда. Мы были не разобщены, мы жили общими идеями. Глубоко жаль, что все это теперь называется нашей историей.

С юбилеем тебя, комсомол!

Алла ИЛЮТИНА, комсомолка 70-х.

ВЛКСМ. СВЕЖЕЕ ДЫХАНИЕ ЖИЗНИ

Воспоминания В.Ф. Дмитриева.

(Начало в № 37).



Вскоре товарищи по работе оказали мне доверие и избрали секретарём заводской комсомольской организации, так как мой предшественник Владимир Громов уехал по комсомольской путёвке строить БАМ. От меня потребовалось освоить и осуществить на практике основные принципы организации производственной деятельности комсомола.

На производстве комсомол открывал молодым людям широкие возможности для овладения профессией, и комитет комсомола старался реализовать их как можно полнее. Мы использовали такие формы, как движение наставничества, соревнование комсомольско-молодежных коллективов, конкурсы профессионального мастерства, в результате которых молодые рабочие становились высококвалифицированными работниками, мастерами своего дела. Об этом опыте в передачах радиостанции «Юность» рассказал один из её создателей известный журналист Максим Кусургашев, неоднократно приезжавший к нам на завод. Его восхитили экраны социалистического соревнования, на которых показатели работы комсомольско-молодёжных коллективов обновлялись ежедневно, что, естественно, придавало соперничеству азарт и динамику. В своих радиорепортажах Максим подчёркивал: «Это вам не конкуренция ради денег, а состязательность ради всеобщего признания и уважения».

Весной 1975 года заведующий организационным отделом Конаковского горкома ВЛКСМ Геннадий Абакумов сагитировал меня поехать на месячные курсы в Новгородскую зональную комсомольскую школу: «Поезжай, подучись, овладей теорией управления комсомолом». «Гена, у меня жена, недавно родился сын. Куда ж я от них поеду?» - возразил я. «Как перспективный комсомольский работник ты включен в кадровый резерв горкома комсомола. Ехать нужно», - поставил точку заворг.

Если нужно - значит нужно. Тем более что к напряжению мне не привыкать, и оно, конечно, возникло - в семейных отношениях, но в Новгород я поехал. Польза от учёбы, общения с коллегами по комсомольской работе была большая. Многие из тех знаний, что были даны в комсомольской школе, я постарался использовать на практике. На предприятии завели порядок, в соответствии с которым ни один вопрос, связанный с трудоустройством или увольнением молодых людей, не решался без участия комсомола. Комитет комсомола помогал молодым людям адаптироваться на производстве, способствовал их карьерному росту и даже решал жилищные вопросы. Конечно, не без помощи руководителей завода, секретаря парткома Олега Дмитриевича Булкина и председателя профкома Вячеслава Степановича Герасименко, но инициатива всегда была наша.

Например, совершенно новым делом было создание молодежной жилищно-строительной бригады. Эта идея позволила молодым рабочим и инженерам завода, стоявшим в очереди на получение жилья, не вкладывая ни копейки, своими руками менее чем за год выстроить пятиэтажку и обеспечить свои семьи благоустроенными квартирами. Возглавив эту бригаду, пользуясь правами молодого специалиста, получил своё первое собственное жильё - двухкомнатную квартиру - и я. Мало того, директор согласился на предложение комитета комсомола предоставить молодым передовикам производства право выбора квартир по желанию.

Комсомольская организация завода имела на своём счету много и других полезных дел. Например, активное участие в заготовке кормов для подшефного совхоза «Корчевской». По результатам районного соревнования заводскому комсомольско-молодёжному отряду, заготовившему сотни тонн сена и силоса, было вручено переходящее Красное знамя Конаковского горкома КПСС.

Один из лучших в Конакове оперативных комсомольских отрядов дружинников тоже был нашим, заводским. Комсомольцы-дружинники не только оказывали помощь милиции в поддержании общественного порядка, но и всегда подставляли плечо тем, кто оступался в жизни.

Так, в труде на заводах, полях и стройках закалялись комсомольцы, каждый день вершили полезные для общества дела. На этих делах, требовавших высокого уровня ответственности, воспитывались, росли комсомольские кадры.

В сентябре 1977 года меня избрали вторым секретарём Конаковского горкома ВЛКСМ. Второй секретарь отвечал за функционирование системы комсомольской политучёбы, организацию «Ленинского зачёта», проводил смотры художественной самодеятельности, конкурсы профессионального мастерства и научно-технического творчества, а также массовые мероприятия. Многие из них были связаны с подготовкой к празднованию 35-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. До сих пор вспоминаются захватывающие дух факельные шествия, проводившиеся ежегодно 9 мая. Многотысячная колонна молодёжи проходила длинный маршрут от административного здания до воинского захоронения в Комсомольском сквере, где на митинге молодёжь клялась быть достойной подвига победителей.

Комсомол всегда стремился воспитывать патриотические чувства на героических поступках. Сооружение мемориала памяти о подвиге Вячеслава Васильковского, закрывшего своим телом амбразуру немецкого дзота в районе деревни Рябинки, было объявлено районной комсомольской стройкой. Вместе с автором скульптурной композиции, народным художником Российской Федерации, ветераном Великой Отечественной войны Владимиром Каленским представители всех первичных комсомольских организаций района трудились на стройке в качестве бетонщиков, каменщиков, сварщиков и просто подсобных рабочих - по графику, в рабочие и выходные дни. И это не казалось нам какой-то нагрузкой, у всех было ясное понимание того, что труд этот - во имя исторической Памяти, так нужной всем нам.

Отдавая дань этой памяти, доказывая не на словах, а на деле любовь к Родине, верность боевым традициям отцов, конаковцы доблестно выполняли интернациональный долг все десять лет афганской кампании.

Постоянное внимание комсомола уделялось здоровью молодой смены, для этого организовывались соревнования ГТО, спартакиады, массовые детские соревнования «Золотая шайба», «Кожаный мяч». Сколько будущих чемпионов прошли через эти состязания! А если и не чемпионов, то подтянутых, спортивного вида людей, которые и сейчас не прерывают занятия физкультурой и спортом, заботясь о своем здоровье.

Когда же зародился культ здоровой семьи, комсомол снова оказался впереди. Помните, веселые комсомольские свадьбы? А смотры художественной самодеятельности - сколько тогда засверкало талантов, которые до сих пор не сходят с концертных площадок! Но сначала эти площадки надо было построить, и комсомольцы провели много субботников и воскресников на строительстве Дворца культуры «Современник» и других объектов. И уже потом на этих площадках комсомол подарил молодёжи множество встреч с выдающимися людьми страны, такими как поэт Яков Шведов, космонавт Герман Титов, композитор и певец Владимир Мигуля.

Проводилось много и других интересных мероприятий, их объединяло то, что они не были надуманными, просто хотелось общаться, обмениваться знаниями, опытом. Жизненный опыт мы черпали прямо из жизни. В этой связи следует особо подчеркнуть, что в период работы секретарём первички, вторым секретарём горкома мне посчастливилось получить бесценный управленческий опыт от профессионалов своего дела первых секретарей Конаковского горкома Михаила Ревы и Екатерины Новиковой, которые вывели городскую комсомольскую организацию в число передовых.

(Окончание следует).

ПЛАН РАЙОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,

ПОСВЯЩЕННЫХ 100-ЛЕТИЮ ВЛКСМ

В прошлом номере «Зари мы писали о том, что в ознаменование юбилея комсомола в Конаковском районе будет проводиться множество мероприятий, в каждом поселении района есть свой план. Но есть и мероприятия, который разработаны рабочей группой по празднованию юбилея, созданной при муниципальных органах власти Конаковского района. В их числе:

- 1 - 20 октября – выставки художественных произведений, посвященных комсомолу. Конаковская межпоселенческая центральная библиотека.

- 3, 10, 17, 24 октября – экскурсии, посвященные комсомольской стройке. С 10 до 16 часов. Конаковская ГРЭС.

- 2, 9 и 16 октября - литературные гостиные в районном ДК «Современник» (встречи молодежи и ветеранов, фотостенды, просмотр художественных фильмов): 2 октября – «Комсомол. Военные годы», 9 октября – «Комсомол. 50-60 годы», 16 октября – «Комсомол. 70-80 годы».

- 25 октября – вскрытие капсулы времени с обращением комсомольцев 1968 года к потомкам 2018-го. Конаковская ГРЭС, 12-00.

- 26 октября – торжественный вечер, посвященный юбилею комсомола, с театрализованным представлением, интерактивом, концертными номерами и воспоминаниями ветеранов. Работают фотозона, экспозиции, фотовыставка проекта «Конаково. Век двадцатый» и т.д. ДК «Современник», начало в 18-00.