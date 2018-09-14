В Твери появится медицинский диагностический центр женского здоровья «Белая роза»

27 сентября Губернатор Игорь Руденя провел совещание по вопросам открытия в Твери медицинского диагностического центра «Белая роза». Новое учреждение создается с целью раннего выявления онкологических заболеваний женской репродуктивной системы.

«Возможность своевременно получить качественную медицинскую помощь – это важнейшее право каждого гражданина. В его обеспечении важную роль играют медицинские организации, куда люди обращаются в первую очередь», – считает Игорь Руденя.

Оказание медицинских услуг в центре будет бесплатным. Любая жительница региона при наличии медицинского полиса сможет пройти там комплексную диагностику, маммографию, УЗИ-исследование, получить консультацию врача акушера-гинеколога, онколога, психолога. Новое учреждение будет оснащено современным оборудованием – рентгеновским цифровым маммографом, ультразвуковой диагностической системой, модульным бинокулярным кольпоскопом и другим.

Новый центр разместится в центре Твери по адресу Тверской проспект, 14. В здании будет выполнен ремонт кровли и фасада, внутренних помещений, устройство лестницы. Расположенный в этом же здании консультационный диагностический перинатальный центр продолжит свою работу.

Администрированием его деятельности будет заниматься некоммерческая организация Тверской области «Белая роза». Проект «Белая роза» разработан Фондом социально-культурных инициатив в 2010 году по инициативе и под личным руководством Президента Фонда Светланы Медведевой. В рамках проекта создается сеть благотворительных медицинских центров, отличительной особенностью которых является создание максимально благоприятной атмосферы для пациенток.

Пресс-служба Правительства Тверской области