27 сентября Губернатор Игорь Руденя провел заседание Бюджетной комиссии Тверской области. Рассмотрено финансирование мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, туризма, обеспечения правопорядка и безопасности граждан, создания электронной базы данных ЗАГС.

Как отметил Игорь Руденя, на решение включенных в повестку дня вопросов предполагается направить средства, сэкономленные в результате проведения конкурсных процедур.

Дополнительное финансирование предложено направить, в том числе на повышение надёжности теплоснабжения в муниципальных образованиях. Более 4 млн рублей будет выделено на капитальный ремонт изоляции участков тепловых сетей в поселке Оленино по улицам Чехова, Заводская, Молодежная, а также на ремонтные работы в котельной №1 в поселке Сандово.

Свыше 13,1 млн рублей направят на создание электронной базы данных записей актов гражданского состояния на территории муниципальных образований Тверской области. Процесс ведется в рамках ввода с 1 октября 2018 года в эксплуатацию федеральной государственной информационной системы «Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния».

Также обсуждалось финансирование мероприятий, связанных с внедрением системы 112, по предоставлению каналов связи между центром обработки вызовов и муниципальными образованиями. В течение октября-ноября 2018 года регион выходит на опытную эксплуатацию системы 112, обеспечивающей вызов экстренных служб по единому номеру.

Пресс-служба Правительства Тверской области