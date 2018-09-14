Депутаты Тверской области поддержали сохранение льгот людям предпенсионного возраста

Главным поводом для проведения внеочередного заседания Законодательного Собрания Тверской области стало определение позиции по проекту федерального закона «О внесении изменений в статьи 391 и 407 части второй Налогового кодекса Российской Федерации». Этот документ разработан по предложению Президента России В.В. Путина в целях обеспечения дополнительных социальных гарантий гражданам в связи с поэтапным повышением пенсионного возраста. По итогам обсуждения принято решение поддержать законопроект, который предусматривает сохранение федеральных льгот по имущественным налогам, предоставляемых в настоящее время пенсионерам, для тех, кому в следующем году исполнится 55 лет (это касается женщин) и 60 лет (для мужчин). То есть это те люди, которые уже не смогут по новому законодательству выйти на пенсию по возрасту. Изменения, за которые проголосовали депутаты всех фракций Законодательного Собрания Тверской области, позволят сохранить за ними право на льготы по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц.

«Инициатива Президента Российской Федерации по изменению двух статей Налогового кодекса очень важна, - прокомментировал решение депутатов председатель Законодательного Собрания Сергей Голубев. - Эти льготы для граждан, соответственно, 55 и 60 лет, сохраняются, эти льготы довольно серьёзные, и поэтому депутаты сочли нужным созвать внеочередное заседание. В поддержку выступили все политические партии, представленные в нашем областном парламенте».

Заместитель руководителя депутатской фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Александр Кушнарёв отметил, что обсуждавшаяся тема актуальна на протяжении уже нескольких месяцев.

«Я считаю абсолютно правильной нашу поддержку президентской инициативы. Это даст возможность получить льготы людям, которые в связи с принятием нового закона несколько позже уйдут на пенсию. Разумеется, эти льготы дадут определённое послабление, однако необходимо и экономику нашу развивать таким образом, чтобы основная пенсия была более весомая и постоянно росла», - сказал Александр Кушарёв.