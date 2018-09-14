Тверской области выделено 105 млн рублей федеральных средств на создание комфортной городской среды в Торжке и Осташкове

Тверской области из федерального бюджета будет направлено 105 млн рублей на развитие городских пространств в Торжке и Осташкове. Эти города стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Распоряжение о выделении средств подписано Председателем Правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым.

Всего на конкурс поступило 455 заявок из 82 субъектов РФ, из них отобрано 80 лучших проектов из 44 регионов. На их реализацию в 2018 году Правительство России направит 4,9 млрд рублей. Решение о предоставлении федеральных средств по этому направлению озвучил Президент РФ Владимир Путин на форуме малых городов и исторических поселений, участие в котором приняли главы муниципалитетов Верхневолжья.

«Комфортная городская среда – это лицо муниципальных образований, лицо Тверской области. От того, насколько современными, удобными и комфортными будут наши города и посёлки, зависит привлекательность региона для молодёжи, развитие экономики и туризма, улучшение демографической ситуации», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Торжок стал одним из 19 победителей в категории «Исторические поселения» и получил дотацию в размере 50 млн рублей на проведение реновации территории восточной части парка культуры и отдыха.

Осташковский городской округ – в числе лучших в категории «Малые города с численностью населения от 10 до 20 тысяч человек». Муниципалитету предоставлено 55 млн рублей на создание бульвара на улице Евстафьевская.

В настоящее время утвержден план-график по реализации мероприятий в муниципалитетах, технические задания на разработку проектной документации прошли защиту в Минстрое России. Организованы конкурсные процедуры на создание проектов. Весной 2019 года запланировано начало работ на объектах.

Справочно: Тверская область принимает участие в приоритетной программе «Формирование комфортной городской среды». В 2018 году субсидии по этому направлению из регионального и федерального бюджетов в размере более 338,7 млн рублей предназначены 42 муниципалитетам Верхневолжья для благоустройства 80 дворов, 50 общественных территорий.

Впервые в этом году в 11 городах с населением свыше 20 тысяч человек ­– Твери, Ржеве, Вышнем Волочке, Кимрах, Торжке, Бежецке, Бологое, Нелидово, Осташкове, Удомле и Конаково – прошло рейтинговое голосование по проектам формирования комфортной городской среды. В нём приняли участие более 26 тысяч жителей региона. На остальных территориях объекты благоустройства отобраны на конкурсной основе с учётом мнения граждан.

По третьему направлению программы – благоустройство парков – в текущем году субсидии в объёме 9,7 млн рублей направлены 10 муниципальным образованиям. Это Андреаполь, Бежецк, Калязин, Кашин, Нелидово, Старица, Сандово, Ржев, ЗАТО Озёрный, посёлок Красномайский Вышневолоцкого района.

Региональная программа по формированию комфортной городской среды рассчитана до 2022 года. Ожидается, что в ближайшие три года её общий бюджет составит порядка 1,3 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области