Владимир Барышев: Президент внес предложения по укреплению социальных гарантий

- Важно, и люди это оценили, что Владимир Путин потребовал принять множество мер по смягчению законопроекта по повышению пенсионного возраста, – считает председатель ТООО ветеранов государственной гражданской и муниципальной службы Владимир Барышев. – Глава государства подчеркнул, что в нашей стране отношение к женщинам особое, бережное, так как они не только трудятся по основному месту работы, на них, как правило, держится весь дом, забота о семье, воспитание детей, хлопоты о внуках. Поэтому пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин, то есть на 5 лет.

Понятно, что тема пенсий является особенно «горячей» для людей рубежного возраста. Они опасаются столкнуться с риском потери работы. Ведь после 50 лет ее действительно найти непросто. Этим гражданам нужны программы переподготовки, возможность получить новую востребованную специальность. В связи с этим важны дополнительные гарантии, которые защитят интересы этих граждан на рынке труда. И именно им в телеобращении Владимира Путина уделено особое внимание. В частности, глава государства внес предложение установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за дискриминацию работников предпенсионного возраста.



Принципиально, что Президент потребовал и укрепления социальных гарантий для тех, кто потерял работу. В этой связи предлагается увеличить максимальный размер пособия по безработице для людей предпенсионного возраста более чем в два раза – с 4 тыс. 900 рублей, как сейчас, до 11 тыс. 280 рублей с 1 января 2019 года – и установить период такой выплаты в один год.



Пенсионный возраст напрямую связан с качеством жизни населения, здоровьем граждан. Среди изменений, которые внес глава государства: обязанность работодателя ежегодно предоставлять работникам предпенсионного возраста два дня с сохранением зарплаты на бесплатную диспансеризацию. Это важно. Но хотелось бы заметить, что и самим людям надо более ответственно относиться к своему здоровью.

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