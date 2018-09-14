В столице Верхневолжья пройдет 49-й фестиваль «Музыкальная осень в Твери»

1 октября 2018 года, в Международный день музыки, в Тверской академической областной филармонии состоится открытие 49-го фестиваля «Музыкальная осень в Твери». Премьера фестиваля – «Симфония №9» Людвига ван Бетховена в исполнении сводного симфонического оркестра и сводного хора.

«Тверская академическая областная филармония дарит нам интересные премьеры, масштабные проекты, которые уже получили признание публики, запоминающиеся встречи с выдающимися артистами и коллективами. Все это является важным вкладом в развитие культуры тверского края и всей России», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В первый день фестиваля «Симфонию №9» исполнят лауреаты международных конкурсов Эмма Штуко (сопрано), солистка Большого театра Евгения Сегенюк (меццо-сопрано), солисты музыкального театра им. Б.А. Покровского Василий Гафнер (тенор) и Детского музыкального театра им. Н.И. Сац Антон Варенцов (баритон). Дирижёр масштабного проекта – Андрей Кружков.

7 октября слушателей филармонии ждёт фортепианный концерт в исполнении Лукаса Генюшаса, внука знаменитой пианистки Веры Горностаевой, лауреата престижных конкурсов и фестивалей.

Музыкальный форум продолжится 10 октября концертом Российского государственного академического камерного «Вивальди-оркестра» и народной артистки России Светланы Безродной (скрипка). Программа «На перекрестках нашего пути…» посвящена 30-летию коллектива.

15 октября состоится музыкально-поэтический вечер «Мы уходим – вы остаетесь». В программе – симфонические произведения Андрея Эшпая в версии для фортепиано в четыре руки, поэзия Николая Гумилёва и Анны Ахматовой.

19 октября пройдет концерт органной музыки. За инструментом – солист Московской государственной академической филармонии, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных и МГИМ им. А.Г. Шнитке, заслуженный артист России, органист Александр Фисейский с программой «Бах и музыка европейского Романтизма».

22 октября выступит Ансамбль скрипачей Большого театра России, который представит программу «Скрипичные хиты».

30 октября впервые в Твери на сцене филармонии прозвучит опера Г.Ф. Генделя «Юлий Цезарь в Египте» в костюмированном концертном исполнении Барочного консорта «Tempo Restauro». Художественный руководитель и дирижёр – Мария Максимчук из Московского академического Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.

31 октября, в день закрытия 49-го фестиваля «Музыкальная осень в Твери», запланирован джазовый концерт «От Гершвина до Уандера» с участием Майлса Гриффита и квартета Алексея Подымкина.

Пресс-служба Правительства Тверской области