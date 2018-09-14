Игорь Руденя внес предложение по противодействию незаконных рубок леса на землях сельхозназначения

Губернатор Тверской области Игорь Руденя предложил все лесные ресурсы, добываемые в регионах, в том числе при расчистке земель сельскохозяйственного назначения, включать в Единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с древесиной (ЛесЕГАИС). Инициатива озвучена на заседании Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, которое прошло 26 сентября в Москве.

«Таким образом мы можем снизить незаконные рубки на землях сельхозназначения. Эта проблема сейчас решается под руководством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Алексея Гордеева», - сообщил Игорь Руденя представителям СМИ по итогам заседания Госкомиссии.

В 2018 году Губернатор Тверской области вошел в состав межведомственной рабочей группы при Правительстве РФ по противодействию незаконному обороту древесины, которую возглавляет Алексей Гордеев.

Подобный коллегиальный орган создан при Правительстве Российской Федерации впервые. Рабочая группа анализирует всю цепочку лесопользования – от заготовки до поставки леса потребителям, а также систему контроля и учета древесины.

ЛесЕГАИС действует в России с 2015 года. Система позволяет отслеживать движение лесных ресурсов с момента рубки до конечного потребителя, а также оборот пиломатериалов. Предполагается, что данные системы станут базой для выявления правонарушений в сфере лесопользования.

Для Тверской области – крупнейшей в ЦФО по площади лесных массивов – вопрос борьбы с незаконными рубками является актуальным. В первом полугодии 2018-го количество незаконных рубок леса в Тверской области снизилось на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Объем незаконно заготовленной древесины при этом уменьшился на 58%.

Всего за первые 6 месяцев текущего года на территории Верхневолжья государственные лесные инспекторы провели почти 2,4 тыс. патрульных выездов. Выявлено 73 факта незаконной рубки лесных насаждений. Возмещено ущерба лесному фонду на общую сумму более 2 млн рублей.

На заседании Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции 26 сентября Губернатор Игорь Руденя озвучил также инициативу, связанную с защитой социальных учреждений от поставок некачественной продукции.

Игорь Руденя считает, что необходимо усилить контроль и ответственность, в том числе финансовую, за нарушения законодательства и стандартов в данной сфере, обязать производителей и поставщиков продукции проводить лабораторные исследования за свой счет.

Также глава региона предложил повысить объем малых закупок для учреждений социальной защиты и здравоохранения до 400 тысяч рублей. Такая мера позволит оперативно производить закупки в случае, если разорван контракт с недобросовестным поставщиком.

В повестку заседания Госкомиссии также вошел вопрос о защите прав интеллектуальной собственности по итогам проведения Чемпионата мира по футболу. Кроме того, участники заседания обсудили противодействие незаконному обороту топлива, водных биологических ресурсов, реализации Стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в РФ.

Пресс-служба Правительства Тверской области