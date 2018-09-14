Президент России Владимир Путин подписал Указ о присвоении звания «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» трем жителям Тверской области

Президент России Владимир Путин подписал Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». За заслуги в области машиностроения и многолетнюю добросовестную работу звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» присвоено наладчику сварочного оборудования АО «Элтра-Термо» (город Ржев) Евгению Белякову, электросварщикам Тверского вагоностроительного завода Юрию Семенову и Андрею Юлкину. С этим событием жителей Тверской области поздравил Губернатор Игорь Руденя.

В своем поздравлении Игорь Руденя отметил профессионализм и новаторский подход к работе работников тверских производств, их способность безупречно выполнять самые сложные задания, наставническую деятельность.

Евгений Беляков работает в отрасли уже 29 лет. Несмотря на богатый опыт, постоянно повышает профессиональный уровень, внедряет современные практики в свою работу. Евгений Вениаминович стал наставником для пяти молодых рабочих. Его воспитанники успешно работают на заводе.

Юрий Семенов весь трудовой путь длиною в 36 лет прошел на Тверскомвагоностроительном заводе. Принимал активное участие в освоении и производстве новой продукции, в том числе городского электропоезда «Иволга», внес серьезный вклад в улучшение условий труда работников. Юрий Александрович обучил и подготовил 30 учеников. Многие из них стали квалифицированными специалистами.

Андрей Юлкин посвятил работе на Тверском вагоностроительном заводе 32 года. Будучи одним из передовиков производства, он принимает участие в изготовлении многих моделей специальной железнодорожной техники и выполнении государственного оборонного заказа. За высокие производственные показатели Андрей Анатольевич неоднократно поощрялся руководством предприятия, его портрет занесен на Доску Почета Аллеи Трудовой Славыз авода.

Пресс-служба Правительства Тверской области