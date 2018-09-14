Игорь Руденя на заседании Государственной комиссии озвучил предложения по повышению эффективности борьбы с некачественной продукцией

26 сентября 2018 года в Москве состоялось заседание Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции под руководством Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова. Свои предложения на заседании представил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Одна из инициатив главы региона касается защиты социальных учреждений от поставок некачественной продукции. Игорь Руденя считает, что необходимо усилить контроль и ответственность, в том числе финансовую, за нарушения законодательства и стандартов в данной сфере, обязать производителей и поставщиков продукции проводить лабораторные исследования за свой счет.

«Нужно дать больше возможностей для маневра учреждений соцзащиты и здравоохранения в части малых закупок. Сделать так, чтобы закупка была возможна до 400 тысяч рублей единовременно. Это даст возможность при поставке некачественной продукции, расторжении контракта в оперативном режиме восстановить малыми закупками поставку продукции», – рассказал также Игорь Руденя представителям СМИ по итогам заседания.

Говоря о ситуации в Тверской области, Губернатор отметил, что из 30 выявленных нарушений в 2018 году в трех случаях некачественную продукцию произвели тверские компании, в 27 – представители других регионов.

«Мы прорабатывали решение, которое позволит регионам, контрольным органам, учреждениям обеспечить максимальный эффект по закупке качественной продукции. Дано поручение, связанное с корректировкой законодательства, нормативных актов. ынесем вопрос на рассмотрение Правительства и Государственной Думы. Наша задача – обеспечить на 100% поставки качественных продуктов в социальные учреждения», – подчеркнул Денис Мантуров, комментируя инициативу Губернатора Тверской области.

В повестку заседания Госкомиссии также вошел вопрос о защите прав интеллектуальной собственности по итогам проведения Чемпионата мира по футболу. Заместитель мэра Москвы, член комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Москве Александр Горбенко отметил эффективное взаимодействие с рядом регионов, в том числе с Тверской областью, по пресечению оборота контрафакта, связанного с символикой Чемпионата.

Кроме того, участники заседания обсудили вопросы противодействия незаконному обороту топлива, водных биологических ресурсов, реализации Стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в РФ.

Пресс-служба Правительства Тверской области