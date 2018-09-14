Губернатор Игорь Руденя провел встречу с главой Пеновского района Владимиром Худяковым. Стороны обсудили готовность муниципального образования к началу отопительного сезона, вопросы ремонта дорог, благоустройства мемориального комплекса Ксты.

Как доложил Владимир Худяков, готовность всех котельных района, системы водоснабжения и водоотведения, жилищного фонда к осенне-зимнему периоду составляет 100%. Паспорта готовности выданы 42 многоквартирным домам. Для отопления объектов социальной сферы и жилого фонда сформирован нормативный запас топлива.

Важной темой разговора стало продолжение благоустройства мемориального комплекса Ксты. В 2018 году по поручению Губернатора Игоря Рудени проведена реставрация объекта. На работы из областного бюджета направлено более 19,4 млн рублей. Был произведен демонтаж разрушенных элементов, сделана гранитная облицовка, освещение, отремонтирована пешеходная дорожка, выложена брусчатка. В ходе посещения мемориала в июне этого года глава региона дал ряд новых поручений по приведению объекта в порядок. Владимир Худяков сообщил, что были выполнены работы по благоустройству территории, подготовлена документация на проведение отделочных работ со стороны озера, звукового оформления.

Кроме того, на встрече речь шла о ремонте моста через реку Волга в Пено и дороги, ведущей к деревянной церкви Рождества Иоанна Предтечи в Ширковом погосте. В следующем году будет отмечаться 325-летие с момента основания храма.

Игорь Руденя подчеркнул, что это уникальный памятник деревянной архитектуры, один из важнейших объектов богатого культурного наследия тверского региона. Губернатор поручил областному Министерству транспорта рассмотреть возможность включения моста и дороги в программу реонтных работ следующего года.

Среди других вопросов, которые обсуждались на встрече - обустройство детской площадки в поселке Пено, повышение качества теплоснабжения объектов социальной сферы.

Пресс-служба Правительства Тверской области