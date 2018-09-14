В Тверской области отремонтируют 20 км участков дорог в Торжокском, Вышневолоцком и Фировском районах

Более 160,3 млн рублей направлено на ремонт в 2018 году участков двух дорог регионального значения Торжок – Янково в Торжокском районе и Красномайский – Фирово в Вышневолоцком и Фировском районах. Решение принято на заседании регионального Правительства, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

В общей сложности будет приведено в порядок 20 км дорожного покрытия. В перечень работ включены фрезеровка, укладка асфальта, укрепление обочин, замена знаков, нанесение разметки.

Также на заседании Правительства обсуждалось финансирование ремонта дорог в 2019 году. Как подчеркнул Игорь Руденя, решения по объектам будут приниматься, исходя из приоритетных направлений, участки, которые предстоит привести в порядок в следующем году, должны быть определены в ближайшее время.

Кроме того, на заседании Министр транспорта Тверской области Игорь Павлов сообщил, что в настоящее время завершается приведение в порядок нескольких улиц в Бежецке, на ремонт которых городу была выделена субсидия в объеме 38,5 млн рублей. Сейчас подрядчики заканчивают укладку асфальтобетона на объектах, ведутся работы по благоустройству.

Общий объём дорожного фонда Тверской области в этом году составляет свыше 7,1 млрд рублей. В 2018-м в программу дорожных работ включено 57 объектов региональной и межмуниципальной сети общей протяженностью около 330 км. На эти цели в дорожном фонде Верхневолжья предусмотрено свыше 3,1 млрд рублей.

Особое внимание уделяется школьным маршрутам, а также участкам, по которым поступали обращения граждан. С учётом муниципальных дорог, планируется отремонтировать порядка 450 км.

Технические требования к проведению работ закреплены в региональных стандартах качества ремонта дорог, принятых в 2017 году. Документ содержит конкретные показатели качества по всем видам работ: от ремонта до полной замены асфальтобетонного покрытия.

Пресс-служба Правительства Тверской области