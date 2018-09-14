В Тверской области пройдет Национальный туристский форум «Реки России»

5 октября 2018 года в Завидово Тверской области пройдет Национальный туристский форум «Реки России» – ежегодная площадка, на которой обсуждаются перспективы развития водного и круизного туризма. Форум проводится по инициативе Правительства Тверской области при поддержке Федерального агентства по туризму.

«Туризм в целом и водный, в частности, мы рассматриваем как приоритетное направление развития экономики региона. На территории Тверской области насчитывается более 900 рек, включая истоки Волги и Западной Двины, свыше 1700 озёр, в том числе известное всей России озеро Селигер. Потенциал для водного туризма в Тверской области огромен», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Ключевые спикеры форума – представители федеральных и региональных органов власти, сферы речного транспорта, промышленного комплекса, а также руководители крупнейших российских туроператорских компаний, эксперты отрасли.

Одним из главных событий форума станет тематическая сессия, посвященная перспективным направлениям по созданию туристических кластеров в рамках новой Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» на 2019-2025годы.

Тверская область презентует масштабный проект, связанный с развитием отдыха на воде, – кластер круизного и водного туризма «Волжское море», который призван привлечь путешественников в бассейн Верхней Волги. Кластер охватит территорию особой экономической зоны «Завидово», Калязин, Кимры, Конаково, Тверь, Весьегонск.

В рамках проекта предусмотрено создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры для обслуживания туристических судов и строительства транспортно-пересадочного узла на территории Завидово. «Волжскому морю» присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта Тверской области в рамках развития Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ» на 2019-2025 годы. Плановые сроки реализации – с 2019 по 2025 годы. Вложения в проект определены в объеме более 9 млрд рублей, 80% этой суммы – частные инвестиции.

На форуме также состоится поведение итогов конкурса «Маршрут года» среди регионов Центрального федерального округа. Тверская область заявлена с несколькими проектам, в том числе это исторический маршрут «Средневековая Тверь», посвященный 700-летию подвига Михаила Тверского.

На форуме также запланировано «Тверское чаепитие», на котором участники смогут попробовать продукцию, выпускаемую в нашем регионе.

Справочно: С 2013 года в Тверской области проводился Международный форум речного туризма, который с 2016 года переименован в Национальный туристский форум «Реки России». За это время мероприятие признано одной из ключевых федеральных площадок для обсуждения вопросов развития водного туризма, речных туристских перевозок, встречи профессионалов туристской и транспортной индустрии.

В 2017 году в «Реках России» приняли участие свыше 500 делегатов из более 40 регионов страны.

Пресс-служба Правительства Тверской области