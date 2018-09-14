12 проектов Программы поддержки местных инициатив будет дополнительно реализовано в Тверской области в 2018 году

6,6 млн рублей будет направлено на реализацию 12 дополнительных проектов Программы поддержки местных инициатив (ППМИ) в Тверской области в 2018 году. Субсидию предоставят 2 городским и 10 сельским поселениям. Вопрос рассмотрели 25 сентября на заседании регионального Правительства, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

«Средства образовались в результате экономии при проведении муниципальных торгов по проектам ППМИ. Мы решили направить их на те же цели и дать возможность муниципалитетам, которые не прошли основной конкурсный отбор, принять участие в Программе в текущем году», — сказал Игорь Руденя во время общения с журналистами после заседания Правительства.

Губернатор подчеркнул: при необходимости по дополнительным проектам будет предусмотрена возможность продления срока проведения сезонных работ до 2 квартала следующего года. В частности, это работы по благоустройству и озеленению, которые не выполняются в холодное время года.

На реализацию дополнительно отобранных проектов ППМИ в городских поселениях будет направлено 1,4 млн рублей. В Калязине планируется установить детскую площадку, в Максатихе — провести капитальный ремонт насосной станции.

Сельским поселениям в рамках дополнительного отбора предоставлено 5,2 млн рублей. Предполагается ремонт сельских клубов, систем освещения, водоснабжения, автодорог, обустройство детских площадок в сельской местности Бологовского, Рамешковского, Торжокского, Калининского, Ржевского, Калязинского, Лесного, Зубцовского и Андреапольского районов.

С учётом принятых изменений, в целом в 2018 году на территории Верхневолжья будет реализовано 276 проектов ППМИ общей стоимостью 246 млн рублей. Субсидия из областного бюджета составит 124 млн рублей.

Программа поддержки местных инициатив стартовала в Тверской области в 2013 году. С этого времени почти в пять раз увеличилось количество реализованных инициатив: с 53 в 2013-м до 276 в 2018-м.

Опыт Тверской области в реализации ППМИ получил высокую оценку на российском и международном уровнях. В частности, отмечен Советом Федерации РФ и Общественной палатой РФ как пример эффективной работы в сфере развития местного самоуправления.

Пресс-служба Правительства Тверской области