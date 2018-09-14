110 молодых дарований Верхневолжья получат стипендии и премии Губернатора Тверской области в 2018/2019 учебном году

110 молодых дарований Верхневолжья в 2018/2019 учебном году станут получателями стипендий и премий Губернатора Тверской области. На эти цели в региональном бюджете предусмотрено свыше 1,3 млн рублей. Вопрос вошёл в повестку дня заседания областного Правительства, которое 25 сентября провёл Игорь Руденя.

Поощрительные выплаты распределены по 10 номинациям: музыкальное, театральное, хореографическое, изобразительное, цирковое, декоративно-прикладное, фото-, кино-, видеоискусство, дизайн в сфере культуры и искусства, социально-прикладное проектирование.

Игорь Руденя подчеркнул: необходимо уделять больше внимания поддержке современных направлений творчества молодёжи.

«Нам хотелось бы, чтобы эта система мотивации дала возможность проявить себя большему количеству юных талантов Тверской области. Сегодня актуальными являются и фотография, и киноискусство. Свои видеостудии есть как в вузах, так и в районных школах нашего региона», —отметил Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

Стипендии в размере 1100 рублей ежемесячно присуждены 60 учащимся учреждений допобразования, участникам клубов, детских и молодёжных общественных объединений региона. Стипендии в размере 1500 рублей ежемесячно — 40 учащимся учреждений профобразования.

Кроме того, 10 студентов выпускных курсов государственных профессиональных образовательных организаций в сфере культуры станут обладателями премии Губернатора Тверской области в размере 7500 рублей.

Всего для участия в конкурсе на соискание стипендий и премий в этом году было подано 296 заявок. Среди муниципалитетов по их числу лидируют Тверь, Ржев и Торжок. Победители выбраны на основании конкурсных прослушиваний и просмотров.

Пресс-служба Правительства Тверской области