Ольга Панова: Пенсии будут индексироваться выше инфляции

- Как бы это ни нарушало планы людей, повышать пенсионный возраст необходимо, без этого, к сожалению, пенсионная система нашей страны не сможет дальше существовать и развиваться, – считает Ольга Панова, и.о. заведующей кафедрой развития образования Тверского областного института усовершенствования учителей, председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское педагогическое собрание».

– К тому же сейчас совершенно другие условия труда, растет продолжительность жизни, весь мир вокруг нас меняется, - добавляет Ольга Панова.

Когда нам представляли законопроект о повышении пенсионного возраста, то лично для меня было не совсем понятно, чем это регламентировано. Но Президент Владимир Путин в своем обращении к гражданам РФ все объяснил и ответил на все вопросы. В том числе он сказал, что в законе должно быть обязательно прописано, что прибавка к пенсиям будет выше инфляции, — это чрезвычайно важный момент. Это значит, что фраз «на усмотрение правительства», «учитывая ситуацию» и т.д. мы уже не услышим. Теперь в законе четко должна быть прописана норма, в соответствии с которой пенсии будут индексироваться выше инфляции.

Президент также отметил, что повышение пенсионного возраста для женщин сразу на 8 лет — это много, потому что у матерей особый статус, особая роль и нагрузка. Поправку главы государства о повышении пенсионного возраста для женщин не на 8, а на 5 лет я считаю абсолютно справедливой.

С одобрением встретили россияне и еще одно предложение Владимира Путина: принять меры по обеспечению занятости и необходимого медицинского обслуживания людей предпенсионного возраста. Это тоже очень важно. Люди говорят: мы готовы работать, было бы здоровье. И вот теперь гражданам предоставят время для ежегодной бесплатной диспансеризации, чтобы они могли следить за своим здоровьем.

И наконец, люди должны быть уверены в том, что если работы нет, то они получат достойное пособие по безработице. Президент людей услышал: по его инициативе пособие повысят почти в два раза.