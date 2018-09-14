В Тверской области более 2,1 млн рублей направлено на укрепление материально-технической базы детских садов

Более 2,1 млн рублей направлено на укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций в 2018 году. Субсидии распределены 25 сентября на заседании Правительства Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

По итогам конкурсного отбора финансовую поддержку получат детский сад «Солнышко» Жарковского района, детский сад №2 «Ласточка» Кесовогорского района и детский сад №2 в поселке Мирный Торжокского района.

Правительство Тверской области уделяет большое внимание развитию социальной инфраструктуры. Губернатором Игорем Руденей поставлена задача ежегодно вводить не менее одного нового учреждения образования в регионе.

Тверской области выделено из федерального бюджета более 437 млн рублей межбюджетных трансфертов на создание в 2018 и 2019 годах дополнительных мест в дошкольных учреждениях для детей до трёх лет. Средства будут направлены на строительство в тверском регионе шести детских садов. Новые учреждения появятся в Твери, Торопце, Старице, посёлке Калашниково Лихославльского района, посёлке Ривицкий Максатихинского района. В целом предполагается ввести 800 новых мест для дошкольников.

В прошлом году в Тверской области начал работу детский сад на 100 мест в поселке Хотилово Бологовского района. В 2016 году в поселке Чуприяновка Калининского района открылся детский сад на 110 мест, строительство которого было возобновлено по поручению Губернатора Игоря Рудени весной того же года. На завершение работ, начатых в 2014-м, было направлено 75 млн рублей из областного и муниципального бюджетов.

Пресс-служба Правительства Тверской области