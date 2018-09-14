На заседании Правительства Тверской области обсудили готовность региона к началу отопительного сезона

Готовность объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Тверской области к отопительному периоду2018-2019 годов стала основной темой заседания Правительства Тверской области, которое 25 сентября провел Губернатор Игорь Руденя.

«В целом подготовка к отопительному сезону объектов жилищно-коммунального комплекса в текущем году велась более высокими темпами, чем в 2017 году. До 30 сентября все территории региона должны быть готовыми начать подачу тепла в жилые дома и на социальные объекты», - отметил Игорь Руденя.

Всего на подготовку к отопительному сезону из регионального бюджета было направлено более 356 млн рублей. Из них более 103 млн рублей - на ремонт теплосетей города Твери, 75,8 млн рублей на капремонт объектов в других муниципалитетах, 91,4 млн рублей на модернизацию объектов теплоэнергетического комплекса. Для формирования резерва топлива дополнительно выделено более 82,8 млн рублей.

Сейчас готовность муниципальных образований в среднем составляет 98%. В большинстве районов сформированы необходимые запасы топлива. В Вышнем Волочке, Конаковском, Максатихинском, Нелидовском районах поставки идут в соответствии с графиками. Для устранения аварий на объектах ЖКХ есть все необходимые материально-технические ресурсы: мобильная котельная, 9 дизель-генераторных установок, насосное и другое оборудование.

Готовность объектов адресной инвестиционной программы составляет от 70 до 100%. Это котельные в Андреапольском районе, Калининском, Максатихинском районах, реконструкция системы теплоснабжения д. Ручьи Конаковского района.

В программу капитального ремонта были включены 22 объекта в 11 муниципальных образованиях: 4 котельные и 8,8 км теплосетей. На большинстве объектов работы полностью завершены. Готовность учреждений здравоохранения, образования, социальной защиты населения, культуры и спорта, подведомственных региональным органам власти, составляет 100%.

В Твери в рамках подготовки к ОЗП в план ремонта было включено 98 участков распределительных теплосетей общей протяженностью 9,3 тыс. метров. Ремонт идет в соответствии с графиком. Губернатор Игорь Руденя обратил особое внимание на качество и культуру проведения работ, необходимость установки ограждений и информационных щитов на месте разрытий со сроками окончания работ.

Особое внимание в этом году уделено подготовке электросетевого хозяйства. В прошедшую субботу в тверском регионе был дан официальный старт масштабных учений энергетиков, в которых задействованы более пяти тысяч специалистов, привлечено 800 единиц техники. За три месяца планируется расчистка 6,5 тысяч гектаров просек, а также замена 530 км проводов. Учения позволят повысить устойчивость электроснабжения потребителей Тверской области в осенне-зимний период.

Пресс-служба Правительства Тверской области