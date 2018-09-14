В Правительстве Тверской области обсудили госпрограммы по развитию промышленности, экономики и занятости населения

24 сентября Губернатор Игорь Руденя провел совещание о региональном бюджете на 2019 и плановый период 2020-2021годов. Обсуждалось финансирование государственных программ по развитию промышленности и торговли, инновационной экономики, а также по содействию занятости населения Тверской области.

Как подчеркнул Игорь Руденя, развитие экономического и инновационного потенциала территорий Тверской области является одним из ключевых направлений работы областного Правительства. Приоритеты – развитие малого и среднего бизнеса, обеспечение занятости населения, создание новых рабочих мест.

В 2019 году на реализацию мероприятий госпрограммы «Развитие промышленного производства и торговли в Тверской области» на 2018-2023 годы предполагается направить более 133 млн рублей.

Среди целевых показателей госпрограммы – увеличение количества рабочих мест, рост налоговых поступлений в консолидированный бюджет региона от обрабатывающих производств, увеличение темпов роста оборота розничной торговли, общественного питания. Заложено 34 млн рублей на предоставление предприятиям льготных займов через региональный Фонд развития промышленности.

Финансовая поддержка предпринимателей предусмотрена в рамках государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» на 2018-2023годы. Это субсидии малому и среднему бизнесу через Фонд содействия кредитованию, Центр поддержки предпринимательства и другие организации. Общее финансирование госпрограммы на 2019 год запланировано в объеме более 490 млн рублей.

На необходимость повышения качества работы, связанной с трудоустройством жителей региона, Игорь Руденя обратил внимание при обсуждении госпрограммы «Содействие занятости населения Тверской области» на 2017-2022 годы. В частности, речь шла о взаимодействии с колледжами Тверской области по вопросам профессионального обучения граждан по направлению от службы занятости. В 2019 году на профобучение планируется выделить 26,5 млн рублей. Кроме того, 12,7 млн рублей заложено на выплаты гражданам, открывшим собственное дело. Всего с начала этого года более 170 бывших безработных зарегистрировали свой бизнес.

Финансирование мероприятий госпрограммы на 2019 год заявлено в объеме более 269 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области