Банк России встретил гостей

Увидеть, как считают деньги, смогли тверитяне – гости Дня открытых дверей Банка России. Взрослых и детей в минувшую субботу встречало Отделение Тверь ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

В этот день почти 900 наших земляков узнали об истории и работе Отделения Тверь, познакомились с музейными экспонатами. Гости послушали лекции на финансовые темы, увидели, как считают банкноты и монеты, приняли участие в финансовых играх и викторинах, и даже заглянули внутрь инкассаторского автомобиля.

Украшением праздника стала выставка детских рисунков о бережном отношении к деньгам, в которой приняли участие и воспитанники Торжокской школы-интерната.

Самые маленькие гости посмотрели мультфильм «Колобок на финансовый лад» и даже порулили инкассаторскими машинами – на пульте управления. Шестилетний Николай, уходя из отделения Банка России, сказал, что ему очень понравилось быть банкиром.

А ребята – победители финансовых игр, которые летом проводило Отделение Тверь в детском международном лагере «КОМПЬЮТЕРиЯ», смогли задать вопросы лично Управляющему Отделением Тверь Николаю Комарову. На круглом столе он рассказал ребятам о том, как работает Отделение, о своем профессиональном пути, ответил на вопросы: как добиваться своих целей и успешно выполнять важные задачи, во сколько нужно просыпаться, чтобы все успеть. Участник встречи Иван Гусев отметил: «Экскурсия в Банк России была очень интересная. Очень понравился конференц-зал и общение с главой ЦБ в Твери. Было очень приятно посетить банк, который каждый день недоступен для посетителей».

В мероприятии приняли активное участие волонтёры финансового просвещения, которые организовывали для гостей викторины, игры и конкурсы. Живой интерес у учащихся Редкинской средней школы вызвала финансовая игра, которую для них провел волонтёр финансового просвещения Александр Товаров. Каждому участнику игры удалось почувствовать себя инвестором: вложить состояние в развитие 3-D печати или разведение овец, получить прибыль или потерять деньги из-за новостей в СМИ.

«И взрослым, и детям часто не хватает знаний и умений в различных вопросах финансовой сферы. День открытых дверей Банка России помогает формированию финансовой культуры граждан, и мы, как волонтеры, готовы принимать активное участие в различных подобных проектах», – рассказала волонтёр Центра развития молодёжных волонтёрских программ ТвГУ Нана Мсхвилидзе.

На встрече в ходе Дня открытых дверей планы дальнейшего сотрудничества с волонтерами обсудили управляющий Отделением Николай Комаров, и.о. ректора Тверского государственного университета Людмил Скаковская и директор Центра развития молодёжных волонтёрских программ ТвГУ Татьяна Арсеньева. Так что тверитян ждут новые интересные мероприятия в сфере финансовой грамотности.