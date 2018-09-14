Представители Тверской области примут участие во Всероссийском форуме добровольцев-наставников

Девять представителей Верхневолжья станут участниками Всероссийского форума волонтёров-наставников, который пройдёт в Уфе 1-3 октября. Мероприятие объединит порядка 500 добровольцев старшего возраста, сотрудников геронтологических центров и органов власти из разных регионов.

В состав делегации Тверской области вошли Дарина Дамаева, Виктор Бардашов, Тамара Фимонова, Надежда Бакланова, Валентина Дуванова, а также сотрудники органов государственной власти, осуществляющие деятельность по поддержке «серебряного» добровольчества.

Программа форума включает три тематических блока — «Опыт», «Энергия» и «Тепло», призванные сформировать общее представление о возможностях активного долголетия и «серебряного» добровольчества. В ходе встреч с экспертами круглых столов и мастер-классов участники получат необходимые навыки и компетенции, а также примут участие в разработке направлений развития системы наставничества в России.

На форуме будет дан старт всероссийской акции «Молоды душой», которая приурочена к Дню пожилого человека, а также подведены итоги одноимённого Всероссийского грантового конкурса социальных проектов.

Организаторы Всероссийского форума волонтёров-наставников —Федеральное агентство по делам молодёжи, Роспатриотцентр и Ассоциация волонтёрских центров.

Развитию наставничества в Тверской области уделяется большое внимание. По мнению Губернатора Игоря Рудени, передавая опыт начинающим специалистам, профессионалы своего дела вносят вклад в рост кадрового потенциала Верхневолжья, способствуют закреплению молодёжи на тверской земле.

В октябре в Калининском районе состоится наставнический форум, который объединит педагогов старшего возраста и их молодых коллег. Организатор — Заволжская средняя общеобразовательная школа им. П.П. Смирнова, которая в этом году вошла в число победителей конкурса социальных проектов «Активное поколение». Планируется, что наставнический форум пройдёт на трёх площадках в Калининском районе: в Горютинской, Медновской и Эммаусской школах.

Всего победителями конкурса «Активное поколение» в 2018 году стали 5 некоммерческих организаций из Тверской области. Проекты направлены на обеспечение досуга и проведение творческих занятий с людьми старшего возраста, обучение и консультирование пенсионеров, социальную поддержку, сохранение народных традиций, популяризацию активного образа жизни среди пожилых жителей региона. Общая сумма грантов — 500 тыс. рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области