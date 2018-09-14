Продукция Тверской области завоевала награды на Международной выставке World Food Moscow

Продукция «Дмитрогорского молочного завода» и «Дмитрогорского мясоперерабатывающего завода» — предприятий группы компаний «АгроПромкомплектация» — завоевала 10 наград в конкурсе «Продукт года-2018» на 27-й Международной выставке продуктов питания WorldFood Moscow. Событие объединило более 1,5 тысячи участников из 65 стран мира.

Группа компаний «АгроПромкомплектация» стала участником форума уже в третий раз. По итогам конкурса четыре продукта торговой марки «Искренне Ваш», произведенные на «Дмитрогорском молочном заводе», были удостоены золотых медалей. Лучшими признаны творог рассыпчатый 9%, сметана 15%, молоко питьевое пастеризованное «Отборное» и масло сладко-сливочное 82,5%.

«Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод» получил золотую медаль за колбасу полукопченую «Домашнюю» и сырокопченую колбасу «Тоскана». Серебряной награды удостоена колбаса варено-копченая «Балыковая».

ГК «АгроПромкомплектация» — один из крупнейших сельхозтоваропроизводителей Верхневолжья. 31 августа текущего года в Конаковском районе состоялось открытие нового молочного завода группы компаний. Участие в торжественной церемонии приняли Губернатор Игорь Руденя и Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

«Предприятия «АгроПромкомплектации» в Тверской области стабильно работают, производят молочную и мясную продукцию. Самое главное, что работу на них получают граждане Российской Федерации, жители Верхневолжья — это один из приоритетов нашей промышленной и экономической политики», — считает Игорь Руденя.

Агрофирма «Дмитрова Гора» ГК «АгроПромкомплектация» производит 21% общеобластного объёма молока, 35% свинины, обеспечивает работой более 2,5 тысячи жителей Верхневолжья.

Всего в 2010 – 2016 годы компания «Агропромкомплектация» реализовала на территории Верхневолжья 6 инвестиционных проектов на 17 млрд рублей. За 2017 год предприятиями ГК реализовано 43,7 тыс. тонн товарной продукции свиноводства, валовое производство молока составило 44,8 тыс. тонн.

Предприятия ГК «АгроПромкомплектация» являются активными участниками мероприятий по импортозамещению. С 2016 года по настоящий момент объёмы господдержки комплекса из областного и федерального бюджета составили более 3,5 млрд рублей.

По итогам 2017 года Тверская область заняла 3 место в Центральном федеральном округе по темпам роста производства продукции животноводства. Общий объём продукции АПК Верхневолжья в денежном выражении составил 37,5 млрд рублей, в том числе 28,5 млрд рублей в животноводстве. В 2018-м рост показателя продолжается: за первое полугодие в регионе произведено 112,5 тыс. тонн молока, 104,2 тыс. тонн скота и птицы в живом весе.

В настоящее время на территории региона реализуется и планируется к реализации 30 инвестиционных проектов в сфере АПК с общим объёмом инвестиций около 35 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области