ВНИМАНИЕ! ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ!!!

posted by Максим Малахов on пн, 09/24/2018 - 15:27


п/п

Дата

Время

Населенный пункт

  
 
 

1

24.09.2018

7:00-17:30

Конаковский район, д. Липня

  

2

25.09.2018

7:00-17:30

Конаковский район, д. Липня

  

3

26.09.2018

7:00-17:30

Конаковский район, д. Липня

  

4

27.09.2018

7:00-17:30

Конаковский район, д. Липня

  

5

28.09.2018

7:00-17:30

Конаковский район, д. Новоселье, Федоровское, Юрьево, Липня

  

6

29.09.2018

7:00-17:30

Конаковский район, д. Новоселье, Федоровское, Юрьево, Липня

  

График отключения электроэнергии на территории Конаковского района в рамках проведения Учений по отработке взаимодействия и устранения массовых нарушений на электросетевых объектах в Тверской области с 24 по 30 сентября 2018г.

 

 

 

  • Более подробную информацию об отключениях в крупных населенных пунктах уточняйте в ЕДДС района