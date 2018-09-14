ВНИМАНИЕ! ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ!!!

№

п/п Дата Время Населенный пункт 1 24.09.2018 7:00-17:30 Конаковский район, д. Липня 2 25.09.2018 7:00-17:30 Конаковский район, д. Липня 3 26.09.2018 7:00-17:30 Конаковский район, д. Липня 4 27.09.2018 7:00-17:30 Конаковский район, д. Липня 5 28.09.2018 7:00-17:30 Конаковский район, д. Новоселье, Федоровское, Юрьево, Липня 6 29.09.2018 7:00-17:30 Конаковский район, д. Новоселье, Федоровское, Юрьево, Липня

График отключения электроэнергии на территории Конаковского района в рамках проведения Учений по отработке взаимодействия и устранения массовых нарушений на электросетевых объектах в Тверской области с 24 по 30 сентября 2018г.