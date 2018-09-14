ВНИМАНИЕ! ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ!!!

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
|
№
|
Дата
|
Время
|
Населенный пункт
|
1
|
24.09.2018
|
7:00-17:30
|
Конаковский район, д. Липня
|
2
|
25.09.2018
|
7:00-17:30
|
Конаковский район, д. Липня
|
3
|
26.09.2018
|
7:00-17:30
|
Конаковский район, д. Липня
|
4
|
27.09.2018
|
7:00-17:30
|
Конаковский район, д. Липня
|
5
|
28.09.2018
|
7:00-17:30
|
Конаковский район, д. Новоселье, Федоровское, Юрьево, Липня
|
6
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29.09.2018
|
7:00-17:30
|
Конаковский район, д. Новоселье, Федоровское, Юрьево, Липня
График отключения электроэнергии на территории Конаковского района в рамках проведения Учений по отработке взаимодействия и устранения массовых нарушений на электросетевых объектах в Тверской области с 24 по 30 сентября 2018г.