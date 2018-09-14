Игорь Руденя провёл совещание с членами Правительства Тверской области

24 сентября Губернатор Игорь Руденя провёл традиционное совещание с членами Правительства Тверской области. На обсуждение были вынесены вопросы социально-экономического развития региона, а также текущей деятельности исполнительных органов власти Верхневолжья.

Глава региона обратил внимание членов Правительства на значимость масштабных учений энергетиков, которые стартовали в Тверской области в минувшие выходные. В ходе учений в течение трех месяцев во всех районах Тверской области будут проводиться работы, направленные на повышение устойчивости энергосистемы к воздействию погодных явлений. По статистике более 60% аварий на электросетях происходят по причине падения деревьев на линии электропередачи. В регионе планируется расчистить более 6,5 тыс. гектаров просек вдоль воздушных линий электропередачи и обновить 530 км ЛЭП с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный. Это позволит снизить аварийность, минимизировать риски возникновения перебоев в электроснабжении из-за неблагоприятных погодных условий. В работе задействовано более 5100 специалистов и свыше 850 единиц техники.

Как обозначил Игорь Руденя, информация о ходе работ будет еженедельно рассматриваться членами регионального Правительства.

Также на совещании были рассмотрены обращения граждан, касающиеся состояния дорог Верхневолжья, улучшения транспортного обслуживания населения, защиты природоохранных зон, создания условий для занятий детей физкультурой и спортом, ремонта учреждений здравоохранения, работы школьных автобусов.

Пресс-служба Правительства Тверской области