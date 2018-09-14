Банк России информирует: Инфляция в Тверской области в августе ускорилась до 3%.

В августе текущего года в Тверской области отмечено ускорение инфляции до 3% по сравнению с 1,7% в июле. Однако показатель инфляции в регионе оставался ниже средних значений как по ЦФО (3,7%), так и по России в целом (3,1%).

На ускорение инфляции в регионе в годовом выражении оказало влияние увеличение темпов роста цен в группе продовольственных товаров (на 2,4%) после трехмесячного периода их снижения. Повышение продовольственной инфляции в августе связано, главным образом, с динамикой цен на плодоовощную продукцию (капуста, свекла, морковь) ввиду эффекта низкой базы августа 2017 года, когда, в результате сдвига сроков поступления на прилавки собственной продукции нового урожая, рост цен на плодоовощную продукцию существенно замедлился. Кроме того, ощутимо ускорился прирост цен на мясо и мясопродукты: свинина, говядина, мясо птицы, что может быть связано с повышением цен на корма, а также фиксацией отдельных фактов заболевания свиней африканской чумой. Наблюдался рост цен на хлебобулочные изделия.

Темпы роста цен на непродовольственные товары в августе текущего года, несмотря на повышение (с 2,4% до 2,7% в годовом выражении) оставались самыми низкими в Центральном Федеральном округе. Основными причинами ускорения роста цен по данным компонентам являются заметное ослабление курса национальной валюты, а также высокие темпы повышения цен на моторное топливо, легковых автомобилей, парфюмерно-косметических товаров. Учитывая, что доля внутреннего производства непродовольственных товаров в регионе невысока, подавляющая часть товаров ввозится на региональный потребительский рынок, курсовой фактор и рост цен на бензин оказывают существенное влияние на инфляционные процессы в регионе.

Ускорился рост цен и на услуги (с 4,1% до 4,4% в годовом выражении). В первую очередь, это отразилось на услугах, зависимых от курсовых колебаний, (экскурсионные услуги и услуги организаций культуры). Кроме того, в результате пересмотра тарифов на новый учебный год существенно выросла стоимость образовательных услуг, в том числе высшего образования – на 33%[i].

Источник: Отделение Тверь ГУ Банка России по Центральному федеральному округу с использованием данных Росстата.